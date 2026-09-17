Neuróloga destaca la importancia del diagnóstico temprano del deterioro cognitivo leve para disponer de más opciones

Archivo - Paciente con demencia atendido por una cuidadora. - PHOTODJO/ISTOCK - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La neuróloga y cofundadora de Ace Alzheimer Center Mercè Boada Rovira ha destacado la importancia de diagnosticar en etapas tempranas el deterioro cognitivo leve (DCL) porque, si bien "no es una sentencia de demencia", ofrece la oportunidad de "disponer de más opciones".

"El DCL no es una sentencia de demencia, pero tampoco debemos normalizar determinados cambios atribuyéndolos simplemente a la edad", ha destacado en el marco del Día Mundial del Alzheimer, que se conmemora el próximo lunes, una patología que se considera principal causa de demencia en el mundo y en la que puede derivar el DCL.

Desde Ace Alzheimer Center y Danone Nutricia han puesto en valor el diagnóstico temprano para frenar el avance de la demencia, siendo clave prestar atención a los primeros signos de DCL, que se estima que afecta al 30 por ciento de las personas mayores de 65 años en España.

Entre las señales a las que se debe permanecer vigilantes, se encuentran signos como no recordar las fechas con facilidad, olvidar los nombres de personas y cosas conocidas, perder el hilo de las conversaciones y experimentar cambios de comportamiento.

CAMPAÑA 'PEQUEÑAS LAGUNAS'

En este contexto, Ace Alzheimer Center y Danone Nutricia pusieron en marcha la campaña 'Pequeñas lagunas' para sensibilizar de la importancia de la detección y abordaje precoz del DCL a través de las oficinas de farmacia de distintos puntos de España, a las que dotaron del test 'Punto', herramienta de cribado basada en inteligencia artificial.

Según los resultados de la iniciativa, una de cada cuatro personas que revisaron su cognición presentaron riesgo moderado o elevado de desarrollar DCL. El 71,5 por ciento de las personas que participaron en esta campaña eran mujeres.

En este punto, ambas entidades han destacado que la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer en mujeres alcanza casi el doble que en hombres, con diferencias claras en factores de riesgo asociados al género. Además de como paciente, la enfermedad afecta a la mujer en todos sus aspectos, ya que dos de cada tres cuidadoras son mujeres.

En el marco de esta campaña, el director médico de Danone Nutricia, ha llamado a reforzar la participación del farmacéutico en el cribado y detección precoz de los pacientes, en estrecha colaboración con otros profesionales sanitarios, dada su cercanía con la población.

"Reforzar la participación del farmacéutico en este ámbito, mediante iniciativas como Pequeñas Lagunas, permitirá aprovechar todo el potencial de una red sanitaria cercana, accesible y ampliamente implantada, contribuyendo así a dar respuesta a los desafíos que plantea el envejecimiento de la población y la creciente prevalencia de los trastornos cognitivos", ha afirmado.

RECOMENDACIONES

"Preservar la salud cerebral exige una mirada global: actividad física, estimulación cognitiva, vida social, control de los factores de riesgo y una nutrición adecuada. Cuanto antes incorporemos esta visión preventiva, mayor será nuestra capacidad para acompañar a las personas durante el envejecimiento", ha resaltado Mercè Boada.

En este sentido, los expertos han aconsejado realizar entrenamiento cognitivo que estimule la mente con lectura, escritura, juegos de memoria, cálculo o aprendizaje de nuevas habilidades.

También han aconsejado practicar ejercicio físico regular combinando aeróbico, como caminar, nadar o montar en bicicleta, con entrenamiento de fuerza y mantener una vida diaria activa, subiendo escaleras, paseando o realizando tareas domésticas.

En paralelo, han instado a mantener una vida social activa y una red de apoyo involucrando a la familia y entorno en la planificación y seguimiento de hábitos saludables.