Archivo - Imagen de recurso cerebro ejercitándose. - MIHAELA ROSU/ISTOCK - Archivo

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La neuróloga de Olympia Quirónsalud y especialista en neurología cognitiva y potenciación cerebral Vanesa Pytel ha asegurado que la inteligencia artificial (IA) puede sustituir al ser humano en la realización de tareas, pero no en el criterio, por lo que aprovechar su potencia requiere combinarla "con las mejores capacidades del cerebro", lo que exige entrenar este órgano.

En contra de la creencia de que la IA hará que las personas dejen de pensar por sí mismas, Pytel ha destacado que, a su juicio, el pensamiento crítico, la capacidad de análisis, la creatividad, la toma de decisiones y la comunicación interpersonal adquirirán una importancia creciente.

El cerebro necesita mantenerse activo para conservar y desarrollar determinadas habilidades cognitivas y, en este sentido, algunas investigaciones preliminares han comenzado a estudiar el impacto de la IA. Un trabajo del MIT Media Lab difundido en 2025 analizó la actividad cerebral de participantes que escribían textos con y sin ayuda de inteligencia artificial y observó diferencias en determinados indicadores de actividad y participación cognitiva.

No obstante, estos resultados deben interpretarse con prudencia porque no permiten concluir que utilizar inteligencia artificial provoque por sí mismo un deterioro de la memoria o de las capacidades intelectuales a largo plazo.

La neuróloga ha explicado que "el problema no es que una herramienta nos ayude a resolver una tarea", sino dejar de cuestionarse si la respuesta tiene sentido, si es correcta o si se trata de la mejor decisión. "Usar la inteligencia artificial para pensar más lejos es inteligente. Utilizarla para no pensar es renunciar a nuestra mayor ventaja", ha aseverado.

Por ello, ha señalado que la capacidad de cuestionar una respuesta, contrastar diferentes fuentes y valorar sus consecuencias será fundamental tanto en la vida cotidiana como en la actividad profesional. En este segundo entorno, ha ejemplificado con el caso de la medicina para subrayar que, aunque la tecnología puede ayudar a orientar la dirección, es el profesional el que tiene que interpretar los hallazgos, valorar al paciente en su conjunto y explicarle qué significan.

LA IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES SOCIALES

Por otra parte, la especialista ha destacado el papel que tiene la interacción humana en el funcionamiento de las capacidades cognitivas y emocionales que van más allá del procesamiento de información. La Comisión Lancet sobre demencia identificó en 2024 el aislamiento social como uno de los factores de riesgo modificables asociados al deterioro cognitivo.

Teniendo esto en cuenta, y dado que "el cerebro humano es también un órgano social", ha señalado que es importante que la incorporación de herramientas digitales no reduzca las oportunidades de interacción, aprendizaje compartido y colaboración.

Frente a la preocupación por el impacto que las nuevas tecnologías puedan tener en las funciones del cerebro, ha enfatizado que este órgano conserva durante toda la vida una importante capacidad de adaptación, conocida como neuroplasticidad, que permite que las conexiones neuronales se modifiquen en respuesta al aprendizaje, la experiencia y determinados estímulos.

Por ello, ha recomendado no dejar de ejercitarlo a través del entrenamiento de la memoria, la atención y el razonamiento; la práctica de ejercicio físico con regularidad; el cuidado del sueño y el control del estrés; y la búsqueda de una estimulación cognitiva adaptada a cada persona.

"No se trata de hacer ejercicios de memoria de vez en cuando, sino de incorporar hábitos que obliguen al cerebro a mantenerse activo. El ejercicio físico, el descanso, el aprendizaje y la estimulación intelectual son fundamentales para cuidar nuestra salud cognitiva", ha indicado.

La neuróloga ha reconocido que la IA ya está generando cambios, por lo que lo importante ahora es centrarse en llegar "con un cerebro preparado para aprovecharla". "El futuro no será de la inteligencia artificial ni de los humanos por separado, sino de los cerebros entrenados que sepan trabajar con ella", ha concluido.