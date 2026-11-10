Neurólisis de los nervios geniculados, alternativa mínimamente invasiva y ambulatoria para dolor crónico de rodilla

Consulta médica para atender un dolor de rodilla. - QUIRÓNSALUD

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la Unidad del Dolor de Olympia Quirónsalud, Agustín Mendiola, ha explicado que la neurólisis de los nervios geniculados es una alternativa mínimamente invasiva y ambulatoria frente al dolor crónico de rodilla cuando han fracasdo los tratamientos farmacológicos convencionales u otras opciones como las infiltraciones intraarticulares.

Según ha detallado, un dolor que persiste durante más de tres meses se considera crónico. En el caso del que afecta a la rodilla, puede convertir actividades cotidianas como caminar, subir escaleras o levantarse de una silla en un auténtico desafío. La artrosis es una de sus principales causas, aunque las molestias también pueden persistir después de una cirugía.

La neurólisis de los nervios geniculados, que utiliza radiofrecuencia para reducir la transmisión de las señales dolorosas de la rodilla, contribuye a aliviar el dolor y mejorar la movilidad, sin intervenir directamente sobre la articulación. La intervención se realiza de forma ambulatoria, no requiere ingreso hospitalario, y tiene una duración aproximada de 20 minutos.

Mendiola ha explicado que el procedimiento consiste en localizar, mediante ecografía o radioscopia, los nervios geniculados que transmiten parte de la sensibilidad dolorosa de la rodilla. Una vez identificados, se aplica radiofrecuencia para generar una lesión térmica controlada que permita reducir o interrumpir la transmisión del dolor.

"La principal diferencia respecto a otros tratamientos convencionales es que no se trata de una infiltración intraarticular, sino de un procedimiento que actúa sobre los nervios situados fuera de la articulación", ha precisado el especialista.

PUEDE EMPLEARSE TRAS UNA OPERACIÓN DE RODILLA

Entre sus ventajas, ha apuntado que también puede utilizarse en pacientes que continúan experimentando dolor después de una operación de rodilla, incluidos aquellos que llevan una prótesis, siempre que previamente se hayan descartado complicaciones u otras causas que requieran un tratamiento específico.

Sus resultados en alivio del dolor pueden prolongarse durante alrededor de cuatro o cinco meses y, si las molestias reaparecen, puede repetirse siempre que exista una indicación médica adecuada.

Con todo, Mendiola ha puntualizado que este procedimiento no corrige la artrosis ni sustituye a una intervención quirúrgica cuando esta resulta necesaria. "La neurólisis de los nervios geniculados no pretende evitar ni retrasar la implantación de una prótesis de rodilla, sino aliviar el dolor mientras el paciente espera la intervención", ha afirmado.

Tras ello, ha hecho hincapié en las distintas opciones terapéuticas que existen para abordar el dolor crónico de rodilla, por lo que ha animado a quienes lo sufren a no normalizarlo y no dejar de intentar tratarlo a pesar de que los tratamientos no ofrezcan los resultados esperados.

"A los pacientes que han probado diferentes tratamientos sin obtener resultados satisfactorios les insistiría en que no tiren la toalla. Disponemos de numerosas alternativas terapéuticas", ha subrayado Mendiola.