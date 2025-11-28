Neurocirujanos simulan en Granada intervenciones "complejas" del líquido cefalorraquídeo con técnicas endoscópicas

Curso organizado por Iavante, de la Fundación Progreso y Salud, y el Hospital Virgen de las Nieves. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Iavante, de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, junto al Servicio de Neurocirugía del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, han organizado una nueva edición del curso de cirugía endoscópica cerebral e intraventricular en el que una veintena de profesionales han "perfeccionado" técnicas de abordaje endoscópico para el tratamiento de patologías relacionadas con la circulación del líquido cefalorraquídeo y de lesiones intracraneales que requieren intervenciones de gran precisión.

La actividad se ha desarrollado en el Centro de Simulación Clínica Avanzada Iavante, donde se han recreado escenarios quirúrgicos avanzados que permiten a los especialistas entrenar en un entorno seguro antes de trasladar estas habilidades a la práctica clínica real, según han informado fuentes de la Consejería a Europa Press. El uso de modelos anatómicos, tecnología de última generación y metodologías de simulación quirúrgica experimental han facilitado que los participantes adquirieran "destrezas clave" en anatomía endoscópica, manejo instrumental, identificación de lesiones y realización de técnicas intraventriculares complejas.

El equipo docente ha estado coordinado por Esperanza Arcas Navarrete, coordinadora de la Sección de Neurocirugía Infantil del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, y por Gonzalo Olivares, jefe de servicio de Neurocirugía del mismo hospital. Junto a ellos, profesionales de referencia internacional han impartido las sesiones: Giuseppe Cinalli (Nápoles), Bassel Zebian (Londres), Sebastián G. Jaimovich (Buenos Aires), así como especialistas de hospitales andaluces, nacionales y europeos.

La combinación de múltiples perfiles expertos ha permitido ofrecer "una visión integral y actualizada del abordaje endoscópico cerebral". Este tipo de cirugía mínimamente invasiva aporta beneficios directos para los pacientes, ya que posibilita intervenir estructuras profundas del cerebro a través de pequeñas incisiones, reduciendo el daño tisular, el riesgo de complicaciones y los tiempos de recuperación. La simulación avanzada se ha consolidado como una herramienta "imprescindible" para mejorar la seguridad de las intervenciones y garantizar los mejores resultados clínicos.

Iavante se ha convertido en un referente nacional en formación de neurocirugía mediante simulación quirúrgica experimental, gracias a la implementación de programas "pioneros" en España y a la colaboración con servicios hospitalarios altamente especializados. Esta experiencia acumulada ha permitido consolidar una oferta formativa de alto nivel que contribuye al avance de la cirugía neurológica en beneficio de los pacientes. Además, durante este mismo mes, el centro acoge también otro programa formativo de gran relevancia: el curso de Entrenamiento avanzado en abordajes quirúrgicos espinales, dirigido a residentes de neurocirugía.

En él, los participantes entrenan los principales accesos quirúrgicos de la columna --cervical, torácica y lumbar-- mediante simulación en entorno quirúrgico y uso de biorreactivos humanos, profundizando en la toma de decisiones clínicas y en la prevención de complicaciones.