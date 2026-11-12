Neumólogos advierten de la "insuficiente" cobertura vacunal de pacientes respiratorios crónicos e insta a reforzarla

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MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) ha advertido de la "insuficiente" cobertura vacunal en pacientes respiratorios crónicos, por lo que ha instado a reforzar la inmunización en colectivos de riesgo para prevenir la infección por neumococo, gripe, Covid-19 y virus respiratorio sincitial (VRS).

Según ha detallado, solo entre el 20 y el 60 por ciento de los pacientes respiratorios crónicos se vacunan en España, por debajo del objetivo del 75 por ciento. Por ello, SEPAR ha reclamado que se revise el estado vacunal aprovechando las consultas habituales y las altas hospiralarias.

La sociedad científica ha puesto de relieve esta situación en el Día Mundial de la Neumonía, con el objetivo de concienciar sobre las herramientas de prevención frente a una infección que, como ha aseverado la secretaria del Área de Bronquiectasias, Tuberculosis e Infecciones Respiratorias (BTIR) de SEPAR, Catia Cilloniz, "sigue provocando miles de fallecimientos cada año en España, especialmente entre las personas mayores y los pacientes con enfermedades crónicas".

En 2025, se registraron en España 12.135 fallecimientos por neumonía, un 8,5 por ciento más que en 2024, cuando se notificaron 11.186 muertes, según recogen los últimos datos provisionales publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Teniendo en cuenta este incremento, el coordinador de los Programas de Investigación Integrados (PII) de Infecciones Respiratorias de SEPAR, Raúl Méndez, ha instado no solo a reforzar las coberturas vacunales, sino también a favorecer el diagnóstico temprano y garantizar un tratamiento adecuado.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

La SEPAR ha puesto en valor su participación, a través del Programa Integral de Investigación de Infecciones Respiratorias, en diversos proyectos de investigación multicéntricos y de ámbito nacional destinados a mejorar el diagnóstico y el tratamiento de la neumonía.

Entre ellos, la sociedad científica ha destacado el estudio 'EtioCAP', centrado en identificar los microorganismos responsables de esta infección mediante técnicas microbiológicas moleculares avanzadas; y el estudio 'ADAPT', enfocado en promover un uso más racional y óptimo de los antibióticos en la neumonía permitiendo reducir efectos adversos, costes y resistencias bacterianas.

"Desde el PII de Infecciones de SEPAR seguimos impulsando nuevos proyectos que nos permiten conocer mejor la influencia de las comorbilidades y el papel del microbioma respiratorio en la evolución de las infecciones, así como el uso de otras técnicas ómicas como la proteómica o la metabolómica. Todos estos avances son fundamentales para desarrollar estrategias de prevención y tratamiento más eficaces y personalizadas", ha señalado Méndez.

La campaña mundial de concienciación sobre la neumonía, 'PneumoLight', impulsa diversas iniciativas internacionales para visibilizar el impacto de esta enfermedad. Entre ellas, el encuentro gratuito 'Global Conference for World Pneumonia' reúne a expertos internacionales para abordar los principales retos relacionados con la neumonía, su impacto mundial y las estrategias para reducir su mortalidad.

Asimismo, este jueves se iluminarán monumentos emblemáticos de todo el mundo en color azul para sensibilizar sobre la neumonía. El año pasado, la iniciativa anunció la participación de 315 monumentos de 44 países.