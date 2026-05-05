Neumólogos aconsejan un abordaje continuo del asma: "Tratar solo los síntomas aumenta el riesgo de crisis graves"

Archivo - Imagen de recurso de una mujer con asma. - WAVEBREAKMEDIA - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora del Área de Asma de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), Alicia Padilla, ha advertido de que tratar solo los síntomas del asma aumenta el riesgo de sufrir crisis graves y hospitalización.

"El asma no puede tratarse únicamente cuando da síntomas. Es una enfermedad inflamatoria que requiere un abordaje continuo. Sabemos que cuando no se controla la inflamación, aumentan las crisis y el riesgo para el paciente. Por eso es clave garantizar el acceso a tratamientos adecuados y reforzar la educación sanitaria", ha explicado Padilla.

El asma es una enfermedad respiratoria crónica frecuente, potencialmente grave, pero tratable. Según la Organización Mundial de la Salud, afectó a 363 millones de personas en 2023 y causó 442.000 muertes, muchas de ellas evitables con diagnóstico, tratamiento y seguimiento adecuados. En España, se estima que entre el 5 y el 10 por ciento de la población padece asma, y que hasta un 10 por ciento de los pacientes presenta formas graves de la enfermedad.

Más allá del acceso a los tratamientos, la sociedad científica subraya la importancia de un abordaje integral que incluya diagnóstico precoz, seguimiento periódico, revisión de la técnica inhalatoria y adherencia al tratamiento. "Una mala técnica o un uso irregular de los inhaladores puede comprometer la eficacia del tratamiento y dificultar el control de la enfermedad", ha señalado Padilla.

Asimismo, SEPAR recuerda la necesidad de identificar precozmente a los pacientes con asma grave, que presentan mal control a pesar de tratamiento optimizado, exacerbaciones frecuentes o necesidad repetida de corticoides orales, para su derivación a unidades especializadas donde puedan beneficiarse de terapias avanzadas.

El control del asma también requiere abordar factores asociados como la rinitis, la obesidad, el tabaquismo, la contaminación ambiental o determinadas comorbilidades, así como reforzar la educación del paciente. Conocer los síntomas de alarma, disponer de un plan de acción y entender el uso correcto de los inhaladores son elementos clave para mejorar la evolución de la enfermedad.

En este contexto, SEPAR hace un llamamiento a profesionales sanitarios, gestores y administraciones para avanzar hacia un modelo de atención más preventivo, personalizado y equitativo, que garantice el acceso a tratamientos eficaces y reduzca el impacto del asma en la vida de los pacientes.

"ACCESO A INHALADORES ANTIINFLAMATORIOS"

Con motivo del Día Mundial del Asma, SEPAR se suma a la campaña internacional impulsada por la Global Initiative for Asthma (GINA), que este año se celebra bajo el lema 'Acceso a inhaladores antiinflamatorios para todas las personas con asma: sigue siendo una necesidad urgente'.

El objetivo de esta iniciativa es visibilizar el impacto sanitario, social y personal del asma, mejorar el conocimiento de la enfermedad y recordar que su control adecuado requiere abordar la inflamación bronquial, y no únicamente el alivio puntual de los síntomas.