2º Congreso De Cáncer De Pulmón. - JOSE LUIS PINDADO

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director del Departamento de Neumología del Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo, Luis Seijo, representante de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), ha destacado que la inteligencia artificial (IA) "está revolucionando" el uso de las técnicas de imagen en cáncer de pulmón y "no es descabellado" pensar que conseguirá la cura de la enfermedad "en un tiempo relativamente corto".

Así lo ha señalado durante una mesa redonda sobre los avances en investigación e innovación en cáncer de pulmón, en el marco del 2º Congreso sobre Cáncer de Pulmón, organizado este martes por la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón (AEACaP) y la Fundación Más Que Ideas (MQI).

"La IA va a conseguir que curemos el cáncer en un tiempo relativamente corto, eso no es descabellado pensarlo. Hace 10 años me dices eso y digo ni de broma, pero con lo que estamos viendo en los avances tecnológicos eso ahora ya sí que está en el horizonte de que se pueda llegar a curar sin tener que pasar por esas décadas de experimentación en humanos", ha detallado.

La IA ha centrado buena parte del diálogo sobre los progresos frente al cáncer de pulmón y, en este sentido, Seijo ha destacado su papel combinado con las técnicas de imagen, que permiten detectar lesiones sospechosas, estadificar el riesgo, hacer un seguimiento de la enfermedad y orientar tratamientos.

"Nosotros hemos trabajado con una herramienta de inteligencia artificial que se llama 'Sibyl', que se desarrolló en el MIT, que no solo te detecta cáncer de pulmón con mucha fiabilidad, sino que en principio pretende predecir en qué zona del pulmón que se ha hecho un TAC de baja dosis como estudio inicial de cribado, dónde va a aparecer ese cáncer en los próximos años", ha ejemplificado.

La coinvestigadora principal y responsable del Área de Computación e Inteligencia Artificial en el Grupo de Investigación Biomédica en Imagen (GIBI230) Leonor Cerdá-Alberich ha profundizado en las aplicaciones de la IA que están en estudio y ha destacado que se está trabajando para emplearla en la predicción de resistencias terapéuticas a partir del análisis de TAC.

"Espero que esta nueva generación de inteligencia artificial sea capaz de darnos una respuesta a preguntas que nosotros ahora mismo no podemos responder", ha deseado, tras lo que ha señalado que también podría ayudar a ofrecer una nueva diana terapéutica.

RETOS PENDIENTES

Además de enfatizar los avances y ensayos en los que se está trabajando, los especialistas han aludido a los retos que quedan pendientes y que pueden tener una solución a corto plazo. Entre ellos, Luis Seijo se ha referido a la implementación del cribado de cáncer de pulmón en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

A su juicio, el motivo por el que España no cuenta con el cribado de esta enfermedad es cuestión de "voluntad política". Según ha comentado, hace dos años se habló en sede parlamentaria de crear un grupo para hablar del cribado, pero no se ha hecho. "El impacto del cribado es un tsunami que llega y, en España, por desgracia, yo creo que es un tema de voluntad política de no apostar por ello, a pesar de las recomendaciones de la Comisión Europea", ha apuntado.

En el ámbito de la investigación, ha subrayado que "se está haciendo muchísimo" en lo que respecta a cribado. En concreto, se ha referido a los proyectos 'Solace' y 'Solace+', financiados por la Unión Europea, que buscan avanzar en su implementación, trabajar en cómo hacerlo mejor y conseguir llegar a mujeres, grupos desfavorecidos y personas de alto riesgo.

Por su parte, la oncóloga médica del Hospital Universitario de Málaga y vocal de la Asociación para la Investigación del Cáncer de Pulmón en Mujeres (ICAPEM) Ana Laura Ortega ha puesto el foco en el diagnóstico molecular para destacar que se han conseguido avances en los últimos 10 o 15 años.

Sin embargo, ha asegurado que existe aún "margen de mejora" en cuanto al diagnóstico molecular de los pacientes con enfermedad localizada y ha confiado en que se supere este reto en un "futuro inmediato", dado que existen tratamientos y avances en el manejo de estas personas.

AVANCES EN TRATAMIENTOS

Por otra parte, Ortega ha abordado la evolución terapéutica y, aunque ha enfatizado que los tratamientos dirigidos han cambiado la forma de enfrentarse al cáncer de pulmón, pasando de tiempos de supervivencia de meses a años, ha reconocido el problema que supone al aparición de resistencias al tratamiento.

Tras insistir en que esta resistencia no es culpa del paciente, sino que se relaciona con la propia evolución del tumor, ha detallado cómo se está trabajando para superarla. A este respecto, ha apuntado que la biopsia líquida y las técnicas de imagen son clave para identificar la resistencia y poder actuar con un cambio de tratamiento.

En este punto, ha explicado que también se intenta actuar antes de que aparezca la resistencia y adelantarse a ella, iniciando el tratamiento con combinaciones de fármacos. Según ha comentado, ya se dispone de combinaciones frente a algunas mutaciones y en los próximos dos o tres años se podrá contar con otras frente a alteraciones en KRAS o MET.

Asimismo, ha señalado la incorporación de nuevas terapias dirigidas, como anticuerpos biespecíficos, la combinación de quimioterapia con inhibidores de la tirosina quinasa (TKI) y nuevas moléculas que se están utilizando ya frente a cáncer de mama, por ejemplo, y que están en ensayo clínico en el caso del cáncer de pulmón.