Neumólogo advierte del infradiagnóstico en EPOC, que "mata más" que la diabetes y el cáncer de mama juntos

Archivo - Pulmones. - DESIGNER491/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jefe de Servicio de Neumología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, José María Echave-Sustaeta, ha alertado este lunes de que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es un "gigante ignorado" que "mata más que la diabetes y el cáncer de mama juntos" y está infradiagnosticada, con un 72 por ciento de pacientes que la padecen y lo desconocen.

"Hay más de 400 millones de personas en el mundo que padecen EPOC. Es la tercera causa de muerte a nivel global", ha explicado en el 'Observatorio EPOC: una urgencia social', organizado por Servimedia y el Observatorio de Salud, donde ha precisado que, en España, hay más de tres millones de afectados.

Echave-Sustaeta ha aseverado que, en 20 años, la prevalencia de EPOC ha aumentado, especialmente en mujeres, mientras que las tasas de infradiagnóstico se han mantenido por encima del 70 por ciento, lo que conlleva también que la "mayor parte" de los pacientes sean identificados en fases tardías.

Según ha explicado, el infradiagnóstico se debe a la normalización de los síntomas, que son principalmente tos y disnea, y su atribución al tabaquismo o al envejecimiento. También ha advertido de la barrera que supone la falta de realización de espirometrías, la prueba que mide la función pulmonar y permite un diagnóstico, en Atención Primaria (AP).

Además, ha aseverado que persiste un "estigma social" en torno a la afección. "El paciente tiene la sensación de que él se lo ha buscado y como si se mereciera no estar diagnosticado y se mereciera no tener un tratamiento", ha apuntado para comentar, tras ello, que esto genera "sentimientos de autoculpa, de silencio y de aislamiento".

El neumólogo ha señalado que la EPOC es una enfermedad respiratoria, pero que su impacto va más allá del ámbito sanitario, donde genera una carga económica estimada en 1.500 millones de coste global anual, y abarca tanto el componente físico como el social, el laboral y, "por supuesto", el emocional.

UNA REALIDAD "MUY COMPLEJA"

"La realidad de vivir con EPOC es muy compleja", ha aseverado la presidenta de la Asociación Española de Pacientes con EPOC (APEPOC), Nicole Hass, quien ha lamentado los escasos avances que ha habido en las "cifras" de esta enfermedad en las últimas décadas y ha exigido "trabajar mucho más en equipo".

Hass ha detallado que, a partir del diagnóstico, los pacientes deben organizar su vida en base a su capacidad pulmonar y teniendo en cuenta un "cierto aislamiento, incluso preventivo", para evitar lugares con aglomeración de personas que puedan ser foco de infecciones respiratorias o en las que haya humo.

La vicepresidenta de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo (AEEMT), Teresa del Campo, ha explicado el impacto que tiene la EPOC en el ámbito laboral. Según ha concretado, disminuye la productividad en torno a un 30 por ciento, genera un absentismo de alrededor del 15 por ciento, el doble que entre las personas sin EPOC, y una media de 18 días de baja al año.

Del Campo ha añadido a estas "cifras importantes" el presentismo, por el que los pacientes acuden al trabajo, pero no pueden rendir lo mismo debido a la enfermedad. Aunque es "más difícil de medir", ha señalado que un estudio basado en un cuestionario de calidad de vida respiratoria percibida ha revelado que multiplica por seis el riesgo de presentismo.

Por su parte, la presidenta de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), María Montserrat Chimeno, ha abordado el impacto de los determinantes sociales y, en concreto, se ha centrado en la soledad no deseada para advertir de que esta situación "está marcando muchísimo la evolución de los pacientes".

"Un paciente que está solo no recibe cuidados adecuados porque se deja, se abandona", ha aseverado, al tiempo que ha comentado que esto genera ansiedad, depresión, mayor riesgo de suicidio y una inclinación hacia el tabaquismo y alcoholismo.

RESPUESTA SANITARIA Y SOCIAL

Las representantes de APEPOC, AEEMT y SEMI han participado en una mesa de debate junto al presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), David de la Rosa, para exponer desde una visión transversal los retos que tiene por delante la EPOC y plantear la necesidad de ofrecer una respuesta conjunta para esta urgencia sanitaria y social.

"La pregunta sería ¿hasta cuánto podemos esperar sin hacer nada? Económicamente y socialmente ¿cuánto tiempo más podemos esperar? Tenemos una enfermedad grave, incurable, progresiva, muy prevalente, infradiagnosticada, con alta mortalidad, con alto coste sanitario directo e indirecto y con un importante factor de determinantes sociales que le afectan. ¿Qué más estamos esperando para hacer algo?", ha aseverado De la Rosa.

En este sentido, ha reclamado una estrategia nacional en EPOC y, como medidas concretas, ha señalado que se debe empezar por mejorar el diagnóstico precoz a través de las espirometrías. "Yo creo que tendría que ser obligatorio que todo fumador de más de 50 años o de más de 40 años, podemos discutir, tenga una espirometría hecha y que se le siga haciendo durante el tiempo mientras siga persistiendo en el hábito tabáquico", ha referido.

Para el especialista, también es importante endurecer la legislación antitabaco, financiar los tratamientos de deshabituación tabáquica, establecer legislación laboral que proteja frente a riesgos del medio ambiente e implantar un calendario homogéneo de vacunación contra virus respiratorios para pacientes respiratorios crónicos.

María Montserrat Chimeno ha animado a avanzar hacia la coordinación, integración y continuidad asistencial, además de impulsar campañas de formación, autocuidado y prevención. Por su parte, Teresa del Campo ha destacado que la medicina del trabajo tiene un papel preventivo importante y puede contribuir al diagnóstico precoz de los pacientes.

En representación de los afectados, Nicole Hass ha demandado la puesta en marcha de un registro de espirometrías en cada centro de Atención Primaria para poder monitorizar si de verdad se hacen las pruebas. A su vez, ha demandado equidad en el acceso a tratamientos y vacunas, protocolos que permitan localizar y ayudar a los pacientes electrodependientes en caso de apagón, y campañas de concienciación social.

VISIÓN POLÍTICA

Por último, la miembro del Partido Socialista en la Comisión de Sanidad del Senado Paula Somalo y el portavoz del PP en la misma comisión, Enrique Ruiz Escudero, han ofrecido una lectura política de la EPOC y han planteado propuestas para mejorar su abordaje, coincidiendo en la importancia de las políticas antitabaco.

"Debemos abordarla como un reto social, no solamente sanitario", ha sostenido Somalo, quien ha abogado por no ceñirse solo al tratamiento y poner el foco en la prevención, también en el ámbito laboral, así como trabajar en sistemas de cuidados, acompañamiento sociosanitario y políticas de dependencia.

Por su parte, Ruiz Escudero ha apostado por desarrollar una estrategia nacional que contemple prevención, vacunación, lucha contra el tabaquismo, infradiagnóstico y aspectos sanitarios y sociales. "Ya no admite más demora", ha zanjado.