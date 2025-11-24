Neumóloga advierte que el rol de cuidadora incentiva el retraso diagnóstico de enfermedades respiratorias en la mujer

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Sociedad Madrileña de Neumología y Cirugía Torácica (Neumomadrid), Belén López-Muñiz, ha advertido que el tradicional rol de cuidadora en la mujer, por el que antepone el bienestar de su familia al propio, minimizando posibles síntomas que pueda tener y evitando consultar al médico, es uno de los motivos del retraso diagnóstico de enfermedades respiratorias en este colectivo.

Así lo ha señalado en el 'Foro Salud y Género: Enfermedades respiratorias en la mujer, un problema de salud pública', que ha organizado este lunes el Observatorio de Salud, con el apoyo de GSK, para visibilizar los sesgos que persisten en medicina y abrir un diálogo que permita avanzar hacia la equidad de género.

López-Muñiz ha señalado como otro de los factores que contribuyen a la demora en el diagnóstico en la mujer que los síntomas que tienen ellas no son los que se suelen asociar a las patologías respiratorias, como la disnea, la tos o la expectoración, comunes en hombres. En cambio, ha apuntado que en las pacientes femeninas la enfermedad puede aparecer en forma de fatiga o cansancio.

Con estos puntos ha coincidido la médico de Familia María Andrés Servet, quien ha relatado experiencias que ha vivido con mujeres que acompañan a sus familiares a consulta y, al despedirse, le han dicho "bueno, doctora, un día vendré yo" u otras que tienen cita para sí mismas y al llegar le han pedido que atienda mejor al familiar que viene con ellas, aludiendo que "está peor".

Asimismo, ha comentado que las mujeres tienden a banalizar los síntomas y a achacarlos al estrés o a la ansiedad del día a día, lo que complica a los profesionales la detección de la enfermedad. Cuando son derivadas a un especialista, también ha lamentado que son más propensas a terminar cancelando la cita porque ese día les surgen asuntos familiares o porque llevan sufriendo tanto tiempo los síntomas que ya los han normalizado.

SESGO DE GÉNERO

La alergóloga y responsable de la Unidad de Asma de la Fundación Jiménez Díaz, Mar Fernández Nieto, ha criticado que entre los profesionales persisten tópicos y prejuicios que promueven el sesgo de género, además de que muchas guías de atención clínica aún recogen las enfermedades respiratorias en la mujer como una "situación especial".

"Es inadmisible", ha aseverado Fernández, quien ha destacado el impacto de las patologías respiratorias en la mujer poniendo como ejemplo el caso del asma y desmintiendo que esta sea siempre una enfermedad benigna. Según ha indicado, en 2021, en la Comunidad de Madrid, fallecieron 72 personas por asma y 60 de ellas eran mujeres.

Otro de los ámbitos donde sigue habiendo un sesgo que perjudica a las mujeres es en investigación. Fernández ha explicado que la participación femenina en ensayos clínicos es buena, pero que esto no se refleja después al interpretar los resultados. "Nunca se analiza la diferencia por género, la medicina en general está planteada por varones, con un criterio de género sesgado", ha subrayado.

CUESTIONARIOS

Para revertir esta situación y mejorar las tasas de diagnóstico temprano en mujeres, y con ello su pronóstico, las tres profesionales han coincidido en la necesidad de implantar cuestionarios validados que lleven a preguntar en consulta por los estilos de vida, la profesión o el consumo de tabaco. "Las mujeres vivimos más, pero vivimos peor y eso hay que cortarlo ya", ha resaltado Mar Fernández.

En este sentido, Belén López-Muñiz ha detallado que estas preguntas ayudan a identificar si la mujer limpia en casa, lo que lleva a utilizar productos irritantes de la vía aérea; si tiene una profesión que también la exponga a riesgos de este tipo, como limpieza o peluquería; o si fuma o es fumadora pasiva, teniendo en cuenta que el 70 por ciento del cáncer de pulmón se asocia a este hábito.

"Lo que no se conoce no se pregunta y lo que no se pregunta no se diagnostica", ha puntualizado la médico de Familia María Andrés Servet, quien ha pedido que estas preguntas se incluyan en los programas de Atención Primaria (AP) y que se forme a los profesionales desde la universidad para que conozcan que el momento hormonal influye en la enfermedad, que los tratamientos no tienen la misma efectividad en hombres que en mujeres o para que sepan comunicar a las pacientes que cuidarse no es un lujo, sino algo fundamental para poder también cuidar a los demás.

FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN

Para finalizar, y como reclamación urgente, la neumóloga López-Muñiz ha abogado por implantar las espirometrías, la prueba que evalúa la función pulmonar, con la misma normalidad que se realizan otras pruebas como análisis de sangre, electrocardiogramas o la medición de la tensión. Además, ha llamado a hacer campañas que adviertan a la población de que las nuevas formas del tabaco, como los vapers, son igual de patológicas que el tabaco tradicional.

"La pérdida de función pulmonar es silenciosa. Esto hay que monitorizarlo desde la más temprana edad", ha añadido Mar Fernández, quien ha demandado también la realización de espirometrías desde la pubertad, además de pedir cambios en las guías de atención que enfaticen las diferencias que viven las mujeres y que prioricen su atención.

Por último, desde la Atención Primaria, María Andrés Servet ha abogado por la prevención, instando a establecer estrategias institucionales que ayuden a concienciar a la población, así como por la formación, para que las enfermeras se sientan más cómodas a la hora de hacer espirometrías y, por tanto, se hagan más pruebas.