Nefrólogo alerta de que una de cada 10 personas que viven con enfermedad renal crónica no lo saben

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MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una de cada 10 personas vive con enfermedad renal crónica (ERC) sin saberlo porque no presenta síntomas hasta estadios avanzados, según el jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario Puerta de Hierro, José Portolés, que ha participado en la 9ª edición del foro 'ACN: Avances y Controversias en Nefrología'.

Portolés ha identificado la detección precoz y la intervención en fases precoces como "los grandes retos de futuro". Todo ello para poder evitar llegar a fases de diálisis y trasplante. "Debemos concienciar a la población, despertar la atención de los profesionales y facilitar el conocimiento, implicación y autocuidados del paciente", ha explicado.

En este foro también se ha analizado el abordaje de las personas mayores, ya que aunque puedan tener alguna pérdida de función asociada al envejecimiento, hay factores que "alertan" para una intervención precoz, como puede ser la albuminuria o la progresión del daño.

Portolés, a su vez, ha subrayado que los tratamientos con GLP-1, que nacieron como terapia para el tratamiento de pacientes diabéticos con obesidad refractaria, también pueden aplicarse a fases más precoces y a pacientes trasplantados renales que se agravan por los tratamientos inmunosupresores.

"La nueva visión del continuo cardio-reno-metabólico sitúa la adiposidad en el inicio del daño integrado del paciente. Las sociedades de Nefrología, Cardiología, Endocrinología y Atención Primaria están convergiendo hacia un abordaje integrado del paciente. Así, ERC, diabetes, insuficiencia cardiaca y obesidad en un paciente son distintos grados de afectación y expresión de la misma enfermedad y todo empieza con la disfunción endocrino-metabólica", ha explicado.

REVOLUCIÓN EN EL DIAGNÓSTICO Y EN EL TRATAMIENTO

Por su parte, el jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario 12 de Octubre, Enrique Morales, ha declarado que están viviendo una revolución tanto en el conocimiento de la patogenia (mecanismos de estas enfermedades), como en el diagnóstico (identificación de aquellos pacientes que no tienen una causa clara de su insuficiencia renal), y respecto a los nuevos fármacos que están dando respuesta a estas enfermedades tan complejas.

Morales también ha abordado los retos en Podocitopatía anti-nefrina, unas entidades "en las que se encuentra en una biopsia de los pacientes una alteración en los podocitos".

"Llevábamos mucho tiempo sin conocer la causa que podía provocar estas podocitopatías. Se hablaba de un factor permeabilizante que afectaba la barrera podocitaria y que hacía que finalmente se rompiera, provocando que el paciente perdiera proteínas por la orina", ha apuntado el doctor Morales.

Además, el nefrólogo ha comentado los avances en la identificación de pacientes con enfermedad renal desconocida. "En todos los registros aparecía en segundo o tercer lugar de las causas la enfermedad renal crónica de etiología desconocida", ha continuado.

Para solventar este problema, nació una iniciativa llamada GENSEN Trial y se propuso, a través del estudio genético, identificar similitudes en menores de 45 años con insuficiencia real avanzada (más de 800 pacientes).

El doctor Morales, entre sus conclusiones, ha enfatizado que "cerca del 25 por ciento de estos pacientes pudieron ser etiquetados". Esto es "muy importante" porque permite al paciente y al clínico saber el origen de la enfermedad, identificando enfermedades relacionadas con variantes patológicas del colágeno y podocitopatias.

Por último, Morales ha analizado los últimos avances en Vasculitis ANCA, en la que están "viviendo una revolución" y en la que se está poniendo el foco en "la búsqueda de glucocorticoides cero". En este sentido, se han presentado unas recomendaciones sobre el abordaje de los pacientes con vasculitis ANCA generadas por un grupo español, de carácter multidisciplinar (internistas, reumatólogos y nefrólogos).

Por su lado, el director general de CSL en España y Portugal, Antonio Charrua, ha querido dejar claro el compromiso de la compañía con la investigación y el desarrollo en la Nefrología y, en particular, con la ERC.

TERAPIAS PARA LA ERC

La nefróloga del Hospital Universitario Reina Sofía, de Córdoba, Raquel Ojeda, ha destacado que se han abordado tres temas muy importantes en el área de diálisis, buscando que los asistentes se familiaricen con aspectos "muy prácticos" sobre cómo manejar dos aspectos clínicos de nuestros pacientes.

"La fragilidad y la malnutrición; sobre cómo acercar la diálisis domiciliaria como opción terapéutica a nuestros pacientes; y, en tercer lugar, el manejo de pacientes con fracaso renal agudo con terapias continuas, un área en la que la mayoría de nefrólogos no participamos activamente en nuestro medio", ha resumido la doctora Ojeda.

Por último, la doctora Ojeda, respecto a los pacientes críticos con terapias continuas, ha identificado como el principal reto que los nefrólogos crean que lo mejor para este tipo de pacientes con fracaso renal es el tratamiento con terapias continuas, lo prescriban y lo lleven los propios nefrólogos.