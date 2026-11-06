Archivo - Experta señala que la necesidad de apoyo al cuidador puede aparecer ya durante el deterioro cognitivo leve del paciente - PEOPLEIMAGES/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La neuróloga del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid, la doctora María Sagrario Manzano, ha manifestado que las necesidades de apoyo al cuidador "pueden aparecer ya durante el deterioro cognitivo leve" del paciente al que atiende, por lo que ha llamado a identificarlas "precozmente".

Es oportuno "avanzar hacia una atención integral que los sitúe también en el centro", ha manifestado durante la celebración del webinar 'La figura del cuidador ante el deterioro cognitivo leve: sobrecarga, impacto y necesidades', encuentro organizado por la Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA) y la compañía farmacéutica Roche. El objetivo ha sido visibilizar las consecuencias emocionales, sociales y familiares que puede tener el cuidado desde las primeras fases del deterioro cognitivo.

Para ello, Manzano ha pormenorizado los resultados del estudio 'CARE-eAD', investigación transversal y observacional financiada por el laboratorio y que fue presentada en 2025. El análisis aborda, de este modo, el impacto de cuidar a una persona con deterioro cognitivo leve y sus repercusiones sobre la salud mental y el bienestar de los cuidadores no profesionales.

Así, entre los datos que arroja se halla el de que el 59,7 por ciento de los cuidadores presenta sobrecarga asociada al cuidado, situación que se relaciona especialmente con la ansiedad, el estigma, el malestar provocado por los síntomas neuropsiquiátricos de la persona cuidada y la necesidad de disponer de una red de apoyo social más amplia.

ACOMPAÑAR Y PLANIFICAR

"El cuidado en esta fase no consiste únicamente en realizar tareas por la otra persona, sino también en acompañar, planificar, prestar apoyo y participar conjuntamente en la toma de decisiones", ha continuado, para insistir en que es importante "identificar desde las primeras etapas los factores que generan estrés y malestar", con el fin de que los profesionales sanitarios "puedan poner en marcha intervenciones tempranas, específicas y adaptadas a las necesidades de cada familia".

Además, el estudio muestra que el 41,8 por ciento presenta síntomas de ansiedad y el 20,9 por ciento, ansiedad moderada o grave, mientras que el 18,9 por ciento manifiesta signos de depresión. Junto a ello, se observa que casi el 63 por ciento experimenta algún grado de desesperanza, que el 42,9 por ciento presenta un nivel leve y que el 19,9 por ciento, un nivel moderado o grave.

"En Roche, creemos que la investigación debe contribuir a mejorar la vida de las personas en todas las dimensiones de su salud", ha indicado el responsable médico de su área de Neurociencias, Jorge Mauriño, quien ha destacado la relevancia de "visibilizar el impacto del deterioro cognitivo leve más allá del paciente y comprender las necesidades de quienes cuidan". "Generar evidencia sobre una realidad a menudo invisible es el primer paso para impulsar soluciones que mejoren su bienestar y avanzar hacia una atención más integral, que sitúe tanto a los pacientes como a sus cuidadores en el centro", ha concluido.