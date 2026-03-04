La MWCapital y el Hospital del Mar presentan un exoesqueleto que capta datos en tiempo real

El exoesqueleto presentado por la MWCapital y el Hospital del Mar - MWCAPITAL

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 4 (EUROPA PRESS)

La Mobile World Capital (MWCapital) Barcelona y el Hospital del Mar de Barcelona han presentado un exoesqueleto bilateral que incorpora un dispositivo para la captación y análisis de indicadores biométricos que permiten hacer un seguimiento de la evolución de los pacientes en tiempo real, informa la fundación en un comunicado este miércoles.

La presentación se ha hecho en el marco del Mobile World Congress (MWC) 2026, que se celebra del lunes al jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.

El exoesqueleto ha sido fabricado por la empresa barcelonesa ABLE Human Motion, una spin-off creada en 2018 por estudiantes de ingeniería industrial de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

A finales de 2025, fue adquirido por el Departamento de Salud de la Generalitat en el marco de un programa de fondos europeos para la innovación en el abordaje de las enfermedades minoritarias y la ELA, que lo facilitó al Hospital del Mar para utilizarse en sesiones de rehabilitación neurológica.

El aparato aporta información de valor a los terapeutas que trabajan en la rehabilitación de los pacientes, como el número de pasos realizados, el tiempo de pie y caminando o la simetría del paso derecho respecto al izquierdo.