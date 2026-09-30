Músicos por la Salud acompaña a más de 1.500 mayores con microconciertos en hospitales y centros sociosanitarios

Archivo - Imagen de archivo de Músicos por la Salud en un microconcierto en un hospital. - MÚSICOS POR LA SALUD - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Músicos por la Salud ha acompañado en lo que va de 2026 a más de 1.500 personas mayores mediante microconciertos en hospitales y centros sociosanitarios de toda España, según ha informado con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad, que se celebra este miércoles.

Desde su creación, Músicos por la Salud utiliza la música en directo para favorecer un envejecimiento activo y participativo. Según los estudios de impacto realizados por la propia Fundación, la música contribuye a mejorar el estado anímico de las personas mayores, ya que promueve las relaciones sociales, mejora la autoestima y evoca recuerdos de la infancia y la juventud.

"A través de la música se mejora la calidad de vida de las personas mayores. Se viven momentos muy emotivos durante las sesiones, las emociones están a flor de piel", ha explicado el presidente de Músicos por la Salud, Guillermo Giner.

Según la Organización Mundial de la Salud, la soledad no deseada es uno de los mayores riesgos para el deterioro de la salud y un factor determinante para entrar en situación de dependencia. Según los datos difundidos en 2025 por el Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, esta situación afecta al 14,5 por ciento de las personas de 65 a 74 años en España y al 20 por ciento de las mayores de 75.

Dos de los programas dirigidos a este colectivo son 'Música para Recordar' y 'Música, Coro y Canto'. Estos realizan microconciertos participativos con especial atención a personas con Alzheimer, otras demencias o deterioro cognitivo. Las canciones emocionalmente significativas forman parte de las sesiones para favorecer la expresión, la evocación de recuerdos y la interacción social.

Asimismo, 'El Trovador' lleva microconciertos a centros de atención de zonas rurales de la Comunitat Valenciana y Aragón, mientras que 'Canciones a domicilio' ofrece acompañamientos musicales personalizados en sus hogares, presenciales o telemáticos, a personas mayores en situación o riesgo de soledad no deseada.

La participación adopta otras formas en 'Armonía Intergeneracional', que reúne a personas mayores y voluntariado joven a través de la música. Por su parte, 'Conéctate a Músicos por la Salud' combina actividades musicales y aprendizaje digital para ayudar a personas mayores que viven en centros sociosanitarios a comunicarse y mantener sus vínculos.

"En este 1 de octubre, Músicos por la Salud pone el acento en una idea sencilla: las personas mayores tienen canciones, recuerdos y preferencias propias. Darles espacio en los entornos de cuidado es una forma de reconocer su identidad y favorecer su participación en la vida de la comunidad", concluye la fundación.