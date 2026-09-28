Comienzan en La Arrixaca las obras del gimnasio para niños con cáncer apadrinado por Richard Gere

Archivo - El actor Richard Gere (c) durante la colocación de la primera piedra del Gimnasio Pediátrico Aladina, en el Hospital Materno Infantil Virgen de La Arrixaca, a 28 de noviembre de 2025, en Murcia (España). El acto consiste en esa primera piedra de - Edu Botella - Europa Press - Archivo

MURCIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Aladina ha iniciado las obras de construcción del futuro 'Gimnasio Aladina' en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia, un espacio de más de 400 metros cuadrados diseñado para la rehabilitación y la práctica de ejercicio físico personalizado de niños y adolescentes en tratamiento oncológico.

La visita técnica a los trabajos ha contado con la presencia del gerente del centro hospitalario, el doctor Amancio Marín, la arquitecta del proyecto, Trinidad Alonso, el responsable de la empresa constructora, Juan Tornero, y representantes de la entidad, según ha informado la organización en sus redes sociales.

Las nuevas instalaciones albergarán la implantación del Programa de Ejercicio Físico de la entidad, enfocado a la recuperación y al acompañamiento integral de los pacientes infantiles y juveniles durante el proceso de la enfermedad.

El 28 de noviembre de 2025, el actor estadounidense Richard Gere estampó su firma sobre la primera piedra de esta infraestructura, proyectada para convertirse en el mayor gimnasio hospitalario del país destinado a pacientes pediátricos y adolescentes con cáncer.

En el acto, Gere estuvo acompañado por el director médico de la institución, Carlos Pérez; el presidente del Ejecutivo regional, Fernando López Miras; el entonces alcalde de Murcia, José Ballesta; y el presidente de la Fundación Aladina, Francisco Arango.

El intérprete fue recibido por profesionales sanitarios y por varios menores en el bloque materno-infantil, donde dejó su rúbrica, en representación de su familia, en el primer bloque de una obra en la que la Fundación Aladina prevé invertir, mediante fondos propios, un millón de euros.

En esa jornada, Gere destacó que constituía "un honor verdadero" apoyar a los menores con cáncer, un colectivo con el que The Gere Foundation mantiene su compromiso desde hace años, y calificó la edificación del espacio como "un sueño hecho realidad".