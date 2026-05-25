La mujer aislada en Alicante seguirá la cuarentena en su casa hasta el 5 de junio tras cinco PCR negativas en hantavirus

Imagen de archivo del crucero MV Hondius - Europa Press Canarias - Europa Press

ALICANTE, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La mujer aislada en un hospital de la provincia de Alicante en seguimiento por hantavirus continuará la cuarentena en su casa hasta el próximo 5 de junio, después de registrar cinco resultados negativos consecutivos en pruebas PCR y estar asintomática durante todo el periodo de vigilancia.

Esta persona ya ha sido trasladada a su domicilio en una ambulancia "dotada con las medidas de seguridad establecidas en el protocolo del Ministerio de Sanidad" para este tipo de casos, según ha informado la Generalitat Valenciana este lunes en un comunicado.

La administración autonómica ha apuntado que la mujer permanecerá aislada en una habitación de uso individual, "preferentemente con baño propio y buena ventilación", y dispondrá de teléfono o acceso a Internet para mantener el contacto "permanente" con los profesionales responsables de su seguimiento.

Asimismo, el protocolo establece que "las personas convivientes deberán utilizar mascarilla FFP2 en los espacios compartidos y mantener medidas estrictas de higiene de manos durante todo el periodo de cuarentena".

El seguimiento domiciliario será realizado por Salud Pública mediante "vigilancia activa diaria" hasta la finalización de la cuarentena. Además, la mujer "deberá realizar controles periódicos de temperatura" y "comunicar de forma inmediata cualquier síntoma compatible con la enfermedad".

Según la Generalitat, antes del alta hospitalaria, la mujer ha firmado un documento de "información y compromiso de cuarentena domiciliaria" en el que declara "haber recibido todas las indicaciones relativas a las medidas preventivas" y se compromete a "cumplir las instrucciones establecidas por las autoridades sanitarias durante todo el periodo de seguimiento".