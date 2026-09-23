Una mujer de 95 años ingresada registra más de 63.000 firmas para que la televisión sea gratis en los hospitales

Campaña de Change.Org en las calles de Madrid por la petición de Rosita Rochina. - CHANGE.ORG

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Rosita Rochina, la mujer de 95 años que inició en julio una recogida de firmas para pedir que la televisión sea gratuita en todos los hospitales, ha registrado de forma virtual en el departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña los más de 63.000 apoyos recogidos en estos meses.

"Cuando estás ingresada, mirar la tele o simplemente escucharla te distrae mucho y te hace compañía. A mí, por ejemplo, me gustan los concursos como 'Pasapalabra', las noticias, las películas antiguas, las cosas del corazón. Pero para ver la tele hay que pagar. Y parece poco dinero, pero hay gente que no se lo puede permitir", explicaba Rochina cuando puso en marcha su campaña en 'Change.org'.

Tras más de cinco meses ingresada y ante la imposibilidad de entregar sus firmas de forma presencial, el lunes las registró en la Generalitat a través de Internet. "No puedo salir de aquí aún, pero quiero una respuesta y por eso he registrado mis firmas", ha explicado.

Durante varios días, la petición de Rochina está ocupando algunos espacios urbanos en Madrid, Cataluña y otras comunidades autónomas en las que todavía no es gratis encender la televisión dentro del hospital. "Si Rosita no puede salir a las calles, que sean las calles las que salgan a apoyar a Rosita", han señalado desde Change.org.

Lola Martín, cuyo padre lleva más de tres meses ingresado, también puso en marcha una campaña con el mismo objetivo. "Ya es lo suficientemente duro ver pasar tus días aquí. No se lo pongamos más difícil a los pacientes", señalaba Martín, que registrará sus más de 27.000 firmas este viernes en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

SITUACIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Desde Change.org han informado de que han intentado contactar con todas las comunidades autónomas para preguntar en cuáles existe este servicio gratuito y en cuáles no. A aquellas como Cataluña o Madrid, donde todavía no se ha establecido la gratuidad, se les ha preguntado si esta podría ser una realidad antes de finalizar 2026.

El Departamento de Salud de Cataluña ha respondido que depende de cada hospital, aunque en otras comunidades como Castilla-La Mancha o Comunidad Valenciana sí es una decisión que parte de los gobiernos autonómicos y que todos los centros deben aplicar.

Desde el Gobierno de Asturias han contestado que sí que estudian la posibilidad, mientras que otras, como la Comunidad de Madrid, siguen sin responder si se plantean establecer la gratuidad de este servicio.