Una mujer de 94 años ingresada reúne más de 40.000 firmas para que la televisión sea gratis en los hospitales

Rosita Rochina, impulsora de la iniciativa. - CHANGE.ORG

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Rosita Rochina, una mujer de 94 años que lleva tres meses ingresada, ha iniciado una recogida de firmas en 'Change.org' que reúne ya más de 40.000 apoyos para pedir al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas que la televisión sea gratuita en todos los hospitales.

"Cuando estás ingresada, mirar la tele o simplemente escucharla te distrae mucho y te hace compañía. A mí por ejemplo me gustan los concursos como 'Pasapalabra' o 'La Caja', las noticias, las películas antiguas, las cosas del corazón. Pero para ver la tele hay que pagar. Y parece poco dinero, pero hay gente que no se lo puede permitir", ha afirmado.

Rochina ha insistido en que "estar ingresado ya es bastante duro" y los días se hacen muy largos. Aunque ella recibe visitas de su hijo y habla con su compañera de habitación, Reme, ha expresado su preocupación por los pacientes que no tienen esta compañía.

"Pienso mucho en la gente que está muy sola y pasa horas y horas sin ver a nadie", ha referido, al tiempo que ha detallado que algunas compañeras de habitación que ha tenido "querían tener la tele puesta día y noche porque simplemente una voz de fondo les daba tranquilidad".

Por ello, en 'Change.org', la iniciativa, que sigue activa, reclama que contar con esta forma de compañía en los hospitales públicos de España no dependa de los recursos económicos de cada paciente.

LA FINAL DEL MUNDIAL SE PUDO VER GRATIS EN MADRID

Esta petición se suma a la iniciada por Lola Martín, cuyo padre, de 86 años y también ingresado, tuvo que seguir desde el hospital el Mundial de fútbol. La movilización previa a la final sirvió para que la Comunidad de Madrid permitiera ver gratis la televisión durante el partido.

Tanto Lola Martín como Rosita Rochina han destacado que esto fue un avance, pero insuficiente. "La televisión en un hospital no es solo fútbol. Para muchas personas ingresadas, especialmente personas mayores, personas sin recursos o pacientes que pasan muchas horas en soledad, es una forma de entretenerse, evadirse un rato y sentirse un poco menos encerradas", escribió Martín en una actualización de su petición.

En la misma línea, Rochina ha manifestado que quieren la gratuidad para siempre y en toda España, pues en la actualidad así lo es en algunas comunidades, como Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana. "Por todos los pacientes que pasamos largas horas metidos en un hospital, y algunos demasiado solos, pido al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas que en todos los hospitales públicos de España sea gratis encender la televisión", ha destacado.