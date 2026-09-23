MSF inicia un estudio sobre eficacia de la vacuna 'Ervebo' contra el virus Bundibugyo causante del ébola en RDC - MSF

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) y 'Epicentre', su centro de investigación en Epidemiología, han anunciado la puesta en marcha de 'BRAVO', un estudio sobre la eficacia de la vacuna 'Ervebo' contra el virus Bundibugyo causante del ébola en República Democrática del Congo (RDC).

"Aunque 'Ervebo' no se desarrolló inicialmente para proteger contra el Bundibugyo, algunos datos preliminares sugieren que podría ofrecer cierto grado de protección contra este virus", ha explicado el médico epidemiólogo y director adjunto de operaciones de la organización, Guyguy Manangama. Por este motivo, se ha ideado la investigación, que se centrará en 20.000 trabajadores de primera línea en Ituri y Kivu Norte.

El objetivo es generar datos sobre el uso de la vacuna y su potencial eficacia en el contexto actual de brote epidémico, y es que la enfermedad continúa propagándose y expandiéndose hacia nuevas zonas que carecen de la preparación necesaria para enfrentarlo. Para ello, el estudio prospectivo se ha integrado en la respuesta liderada por el Ministerio de Sanidad del país.

Además, y en el contexto de que, hasta la fecha, no hay ninguna vacuna ni tratamiento específico disponible de forma inmediata contra el virus de Bundibugyo, MSF colabora con el Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC, por sus siglas en inglés), el Instituto Nacional de Investigación Biomédica (INRB, por sus siglas en francés) y varios socios científicos.

SOLO ESTÁ AUTORIZADA FRENTE AL VIRUS ZAIRE

Con ello, se busca documentar y evaluar el uso de 'Ervebo', que es la única vacuna disponible a gran escala con un perfil de seguridad bien establecido y cuyo uso ha sido ampliamente probado en la RDC. Sin embargo, está autorizada contra el virus Zaire y no contra el Bundibugyo, responsable de la epidemia actual.

"En una carrera contrarreloj como la que vive actualmente la RDC, debemos utilizar todas las herramientas existentes a nuestro alcance", ha manifestado Manangama, quien ha añadido que "incluso una protección parcial podría contribuir a reducir los casos graves de la enfermedad y el número de víctimas mortales". "No obstante, estos beneficios potenciales deben demostrarse científicamente", ha declarado.

En pro de obtener evidencia, el estudio ya se lleva a cabo en el centro de formación de personal sanitario gestionado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Bunia, y se desarrollará durante un periodo de entre nueve y 12 meses. De ese espacio de tiempo, un trimestre se dedicará a la vacunación y al menos dos al seguimiento de los participantes.

Además, se están desarrollando varias vacunas específicas contra el virus de Bundibugyo, que podrían estar disponibles en los próximos meses, por lo que desde MSF consideran que es fundamental continuar y acelerar estos esfuerzos de investigación. Sin embargo, y mientras tanto, creen que 'Ervebo' se propone como medida transitoria, dada su seguridad demostrada y su autorización por parte de varias autoridades reguladoras de referencia.

Por último, y tras señalar que la vacunación debe considerarse una medida de protección complementaria capaz de reforzar la respuesta a la epidemia, pero que en ningún caso sustituye a las medidas de prevención y control de infecciones, Manangama ha afirmado que "es importante destacar que esta vacuna no pondrá fin a la epidemia actual". Sin embargo, "podría ofrecer una protección adicional al personal más expuesto y contribuir a reforzar la capacidad de respuesta, junto con otras intervenciones esenciales", ha finalizado.