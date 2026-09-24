MSF exige garantizar un acceso equitativo a los candidatos a tratamiento contra el ébola Bundibugyo

Imagen de un centro en RDC. - JULIEN DEWARICHET/MSF

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha exigido garantizar un acceso equitativo a los tres tratamientos candidatos contra el ébola causado por el virus Bundibugyo -MBP134, remdesivir y obeldesivir- si demuestran su eficacia.

Así lo indica un informe publicado este jueves por MSF en el que se analizan los retos de acceso relacionados con los tres candidatos que actualmente se están evaluando mediante los ensayos clínicos 'PARTNERS' y 'EBO-PEP' en la República Democrática del Congo.

MSF recuerda que los tres candidatos están siendo desarrollados por Mapp Biopharmaceutical (MBP134) y Gilead Sciences (remdesivir y obeldesivir), y su desarrollo y/o evaluaciones clínicas cuentan con financiación pública y filantrópica.

El informe destaca que la información disponible públicamente sobre precios, licencias, suministro y acceso tras los ensayos sigue siendo "muy limitada", a pesar de los repetidos llamamientos a la transparencia.

Según la ONG, la experiencia pasada con el ébola sugiere que el éxito clínico "no garantiza por sí solo" un acceso equitativo, y que "puede dar lugar de nuevo a retrasos, reservas limitadas y una dependencia de donaciones puntuales que restrinjan la disponibilidad del tratamiento".

El documento tiene por objeto informar a las empresas farmacéuticas dedicadas al desarrollo de medicamentos, a los responsables políticos, a los financiadores, a los organismos de la ONU y a la sociedad civil acerca de la situación actual en el ámbito de las opciones terapéuticas contra el virus Bundibugyo, las principales preocupaciones en materia de acceso y una serie de recomendaciones para garantizar un acceso equitativo en caso de que estos candidatos resulten eficaces.

"A medida que avanzan los ensayos clínicos de una serie de prometedoras terapias contra el virus Bundibugyo, se abre una ventana de oportunidad para garantizar que cualquier herramienta eficaz sea accesible para las personas que más la necesiten. La experiencia de anteriores brotes de ébola ha demostrado que el progreso científico por sí solo no es suficiente", ha indicado la directora ejecutiva adjunta de MSF Access, Mónica Rull.

Para la ONG, es "esencial" una mayor transparencia y una planificación "clara" en materia de financiación y almacenamiento de reservas. "Así como la inclusión de los tratamientos destinados a los niños y niñas en las estrategias de desarrollo y acceso si se quiere evitar que se los retrasos y desigualdades que ya hemos visto en anteriores ocasiones se repitan una vez más", ha añadido Rull.

"El acceso a futuros tratamientos contra el virus Bundibugyo podría volver a estar determinado por decisiones comerciales opacas por parte de las empresas farmacéuticas y por medidas reactivas de última hora si este no se garantiza desde la fase actual de ensayos clínicos. Los financiadores, los investigadores y los responsables políticos que participan en ensayos clínicos de tratamientos deben actuar ahora para incluir, de forma transparente, las condiciones de acceso adecuadas en estos ensayos", ha finalizado Rull.