MSF cree que la respuesta a la tuberculosis está "insuficientemente financiada" y los niños "quedan aún más relegados" - MSF

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La responsable de la plataforma de Tuberculosis de Médicos Sin Fronteras (MSF), Cathy Hewison, ha manifestado que la respuesta a esta enfermedad se encuentra "insuficientemente financiada", en la que "los niños quedan aún más relegados cuando los servicios se ven interrumpidos por recortes en la ayuda, conflictos o desplazamientos".

"Las herramientas para diagnosticar y tratar la tuberculosis en niños existen, aunque no sean perfectas, y aun así solo la mitad de los niños con tuberculosis son diagnosticados o tratados", ha subrayado, tras lo que ha añadido que, "para una respuesta verdaderamente global", los niños "no pueden seguir siendo algo secundario y deben priorizarse ahora".

Con motivo de la celebración, este martes, 24 de marzo, del Día Mundial de esta enfermedad, la citada ONG ha instado, por tanto, a los Gobiernos y a los donantes internacionales a situar a la infancia en el centro de la respuesta global y a comprometerse a proporcionar inversiones sostenidas para diagnosticar, tratar y prevenir la tuberculosis en los niños, que siguen siendo uno de los grupos más vulnerables.

A juicio de MSF, ningún menor debería sufrir ni morir por una enfermedad que es prevenible y tratable y, sin embargo, según el 'Informe Mundial sobre la Tuberculosis 2025' de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1,2 millones de niños, niñas y adolescentes menores de 15 años enfermaron en 2024. Además, revela que un 43 por ciento de los menores de 15 años no fueron diagnosticados ni pudieron acceder a tratamiento en 2024, cifra que no ha mejorado respecto a años anteriores.

En cuanto a los menores de cinco años con tuberculosis, esta entidad indica que solo la mitad accede al diagnóstico y a la atención. La combinación de interrupciones en los servicios de tuberculosis debido a los recientes recortes en la financiación internacional de los programas y el número récord de personas desplazadas en países con alta carga de enfermedad probablemente provocará que aún más niños queden sin diagnosticar ni tratar.

ALGORITMOS DE LA OMS

Sin embargo, ha subrayado que es posible atender a los niños que están quedando fuera del diagnóstico y tratamiento mediante la implementación eficaz de las directrices de la OMS. Así, una forma eficiente de diagnosticar en menores de 10 años es utilizar los algoritmos de decisión terapéutica recomendados por este organismo internacional, que son sistemas de puntuación guiados que permiten al personal sanitario diagnosticar basándose únicamente en los síntomas clínicos o cuando las pruebas de laboratorio no están disponibles o resultan negativas.

De hecho, investigaciones recientes de MSF evidencian que, en Guinea, Níger, Nigeria, Sudán del Sur y Uganda, el uso de estos algoritmos puede casi duplicar el número de niños y niñas diagnosticados con tuberculosis y, posteriormente, iniciar un tratamiento que salva vidas.

"El impacto de aplicar los algoritmos de decisión terapéutica de la OMS en Níger ha sido un catalizador de esperanza", ha afirmado el responsable de Tuberculosis de MSF en este país africano, el doctor Moussa Mamane Oumarou, que ha agregado que, en 2024 y 2025, casi la mitad de todos los niños menores de cinco años diagnosticados con tuberculosis en la nación estaban en los cinco distritos donde sen apoyó "la implementación de estos algoritmos".