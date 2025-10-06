Moonz y SEORL advierten del vínculo entre las afecciones de oído, nariz y garganta y las dentales en niños

El director general de Moonz, Javier Girón de Velasco, y el presidente de la Comisión de ORL pediátrica de la SEORL-CCC, Cristobal Langdon Montero. - MOONZ Y SEORL-CCC

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo de clínicas dentales Moonz y la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC) han publicado la 'Guía para padres sobre la vinculación entre enfermedades otorrinaringológicas (ORL) y la ortodoncia pediátrica', con el objetivo de facilitar el diagnóstico precoz de estas afecciones y mejorar la atención a la salud infantil.

Según advierte el documento, las infecciones de oídos, de nariz y de garganta son, en su conjunto, las enfermedades más frecuentes en la infancia. Su impacto va más allá del sistema respiratorio, pues también afectan a la salud bucodental, y a la inversa, pueden empeorar por una mala salud bucodental.

Por ello, Moonz y la SEORL-CCC buscan concienciar a las familias sobre la estrecha relación entre Otorrinolaringología y Odontología a través de esta guía, que describe cómo diferentes aspectos comunes entre la población infantil -respiración oral, otitis recurrentes, apnea del sueño o sinusitis- pueden estar asociados a alteraciones del desarrollo maxilofacial y de la alineación dental, o viceversa.

Durante las primeras etapas de la vida, el desarrollo del maxilar y la mandíbula avanza al mismo tiempo que el crecimiento dental. Estas estructuras óseas se van adaptando para dar espacio a los dientes permanentes y su desarrollo puede verse condicionado por factores como la genética o determinados hábitos orales, como el uso prolongado del chupete.

En este sentido, el director general de Moonz, Javier Girón de Velasco, ha subrayado la importancia de acudir al ortodoncista durante la infancia y adolescencia para poder detectar de forma precoz cualquier desajuste en el crecimiento óseo y, a partir de ello, implementar lo antes posible tratamientos adecuados que eviten complicaciones de crecimiento, aprendizaje y calidad de vida en la edad adulta.

Desde Moonz y la SEORL-CCC, han puesto el foco en la importancia de la colaboración entre otorrinolaringólogos y ortodoncistas pediátricos para ofrecer a los pacientes un abordaje integral de sus dolencias.

Ciertos problemas de la salud infantil como, por ejemplo, la insuficiencia respiratoria nasal, pueden causar alteraciones en el desarrollo craneofacial y, por otro lado, una incorrecta alineación de los dientes puede relacionarse con otitis recurrentes, según han detallado.

"La colaboración entre otorrinolaringólogos y ortodoncistas es fundamental para ofrecer un abordaje integral y transversal en la salud infantil. Al unir nuestras fuerzas y enriquecer el conocimiento mutuo, estamos mejorando significativamente la atención a los pacientes", ha subrayado el presidente de la Comisión de ORL pediátrica de la SEORL-CCC, Cristobal Langdon Montero.

La Guía para Padres de Moonz y SEORL, diseñada con un formato pregunta-respuesta, está disponible en la página web de Moonz, con el objetivo de servir a las familias como un recurso práctico y accesible con información rigurosa para que puedan reconocer a tiempo los signos de alerta y garantizar un desarrollo saludable y una mejor calidad de vida a la población infantil.