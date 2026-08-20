La monitorización continua de glucosa reduce un 65% las hospitalizaciones por diabetes tipo 2

Archivo - Imagen de una persona con diabetes tipo 2. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una investigación desarrollada en el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) ha concluido que el uso de sistemas de monitorización continua de glucosa mediante escaneo intermitente (monitorización flash) en personas con diabetes mellitus tipo dos tratadas con múltiples dosis de insulina mejora el control metabólico de la enfermedad y se asocia a una reducción de las hospitalizaciones por complicaciones agudas, además de "favorecer una utilización más eficiente de los recursos sanitarios".

Según ha informado la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias en una nota, los resultados del estudio han sido publicados en la prestigiosa revista científica Diabetes Care, una de las publicaciones internacionales de mayor impacto en el ámbito de la diabetes, bajo el título 'Implementation of Intermittently Scanned Continuous Glucose Monitoring and Changes in Hospitalizations and Health Care Costs in Insulin-Treated Type 2 Diabetes'.

Al respecto, ha explicado que la monitorización flash consiste en un sistema que mide de forma continua los niveles de glucosa a través de un pequeño sensor colocado sobre la piel. Esta tecnología permite conocer la evolución de la glucemia mediante un lector o un teléfono móvil compatible, reduciendo la necesidad de realizar controles mediante punciones capilares y facilitando un seguimiento más preciso de la enfermedad, tanto para los pacientes como para los profesionales sanitarios.

En abril de 2022, Andalucía incorporó de forma "pionera" esta tecnología para las personas con diabetes tipo 2 en tratamiento con múltiples dosis de insulina y diseñó un programa de implantación progresivo que ha permitido desde su inicio el acceso equitativo en la red de la sanidad pública andaluza a 30.627 personas con este tipo de diabetes.

La investigación, comisionada por la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, analiza la implantación de estos dispositivos en condiciones de práctica clínica real en más de 15.000 pacientes adultos atendidos en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, usuarios de esta tecnología durante un tiempo medio de 22 meses.

El trabajo ha sido diseñado y desarrollado por un grupo de investigación independiente liderado desde el Plan Integral de Diabetes de Andalucía (Pidma) por la doctora María Asunción Martínez Brocca. Los resultados muestran que la utilización de estos sistemas se asocia a una mejora significativa del control glucémico, medida mediante la reducción de la hemoglobina glucosilada (HbA1c), así como a una disminución de las complicaciones agudas relacionadas con la diabetes que requieren ingreso hospitalario.

PRINCIPALES RESULTADOS

El estudio refleja una reducción media de aproximadamente 0,5 puntos porcentuales en la hemoglobina glucosilada (HbA1c), uno de los principales indicadores del control metabólico de la diabetes. Asimismo, se observa un descenso cercano al 65% en las hospitalizaciones por complicaciones agudas, como las hipoglucemias graves o la cetoacidosis.

Junto a ello, los pacientes que precisaron ingreso registraron una estancia hospitalaria más corta, pasando de una mediana de cuatro a tres días, lo que contribuye a una utilización más eficiente de los recursos hospitalarios y a una reducción de los costes asociados a la atención de estos pacientes.

Además, los ingresos por las complicaciones cardiovasculares de la diabetes, principal causa de mortalidad en esta población, se redujeron también de forma significativa respecto a los esperados por la tendencia previa a la implantación de esta tecnología.

Todo ello apunta a un beneficio no sólo en la estabilidad de la glucosa sino también en del desarrollo de las complicaciones crónicas asociadas a su control deficiente. En conjunto, los investigadores concluyen que la incorporación de la monitorización continua de glucosa constituye una estrategia efectiva para mejorar la atención a las personas con diabetes tipo 2 tratadas con insulina, al tiempo que favorece la sostenibilidad del sistema sanitario.

EVIDENCIA PARA LA PLANIFICACIÓN SANITARIA

Según han indicado desde la Junta, los resultados obtenidos refuerzan las líneas estratégicas impulsadas por el Plan Integral de Diabetes de Andalucía, orientadas a la incorporación de tecnologías innovadoras para mejorar la atención a las personas con diabetes y optimizar los resultados en salud.

Asimismo, esta evidencia científica servirá de apoyo para la actualización del Plan Integral de Diabetes de Andalucía 2026-2030, contribuyendo a orientar las decisiones sobre la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas en la práctica clínica y consolidando el compromiso de la sanidad pública andaluza con una atención basada en la evidencia científica.

La publicación de este trabajo en Diabetes Care sitúa además a Andalucía como referente en investigación clínica aplicada en diabetes, al aportar evidencia obtenida a partir de la práctica asistencial cotidiana y con una de las mayores cohortes a nivel mundial de pacientes analizadas hasta la fecha en este ámbito.