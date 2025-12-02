Mónica García pide el apoyo de "todos los partidos" al plan común contra la gripe para contener la epidemia

1032623.1.260.149.20251202110534 La ministra de Salud, Mónica García, charla con su colega alemana, Nina Warken, minutos antes del comienzo de una reunión de ministros de Sanidad de la UE en Bruselas. - FRANCOIS LENOIR / EUROPEAN COUNCIL

BRUSELAS 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido este martes el apoyo "de todas las comunidades y de todos los partidos" al protocolo de actuación común frente a los virus respiratorios, incluido la gripe, que se votará el miércoles en la Comisión de Salud Pública y que el año pasado no salió adelante por el bloqueo del Partido Popular (PP).

"Creemos que es una herramienta fundamental para dar confianza a los ciudadanos y para poder minimizar los efectos de esa epidemia que viene todos los años, que es la gripe, y minimizar tanto los ingresos como los fallecimientos", ha declarado la ministra a la prensa en Bruselas, a donde asiste a una reunión de ministros de Sanidad de la Unión Europea.

García ha advertido de que los números indican una subida de los casos de gripe tanto en el país como en el resto de Europa y, ha subrayado, en el caso de España se han superado los umbrales para que sea considerada epidemia, que a ojos del Ministerio requiere un plan que permita afrontar la situación "con todas las comunidades autónomas".

"El año pasado no pudimos afrontarlo de manera conjunta porque las comunidades del Partido Popular vetaron y bloquearon ese protocolo", ha recordado la ministra, para después avisar de que el miércoles será un "día decisivo" porque se someterá a votación la estrategia común.

También ha recordado que según los datos disponibles, el pasado año fallecieron 3.300 personas por virus respiratorios, incluidos 1.800 casos de gripe, y por ello ha pedido enfocar la situación como un "reto de país" y asumir medidas "muy sencillas" como ponerse la mascarilla cuando se tengan síntomas o que cuando los datos indiquen una subida de la curva sea obligatoria la mascarilla en centros hospitalarios y residencias.

"Creo que es muy sencillo, es una lección que aprendimos en la pandemia muy sencilla y que creo que la podemos poner en marcha", ha remachado.

García ha hecho estas declaraciones a su llegada la reunión ordinaria del Consejo de ministros de Sanidad de la UE en donde, entre otras cuestiones, se abordarán las estrategias comunes de los 27 frente a crisis futuras, un debate en el que la ministra española ha dicho que defenderá la importancia de reforzar la "autonomía estratégica" de Europa en las cadenas de producción de los medicamentos para que esté asegurado el suministro y no se dependa de terceros como pasó en crisis sanitarias anteriores.

España defenderá, además, como línea "absolutamente irrevocable" que se asegure la "solidaridad" entre los Estados miembro para que ningún país socio tenga problemas de acceso a medicamentos esenciales en situaciones de crisis.