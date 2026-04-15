La molécula microARN miR-28 reduce resistencia a ibrutinib, fármaco empleado en un tipo agresivo de linfoma de células B - UCM

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha llevado a cabo un estudio en modelo animal y análisis in vitro que ha constatado que la molécula microARN miR-28 reduce la resistencia a ibrutinib, un fármaco empleado en el subtipo ABC del linfoma B difuso de células grandes (DLBCL, por sus siglas en inglés), la forma más frecuente de linfoma agresivo de células B.

Desde el citado centro académico han asegurado que, con ello, se ha obtenido una mejora de la respuesta a un tratamiento clave en este tipo agresivo de linfoma. Todo en el contexto de que, aunque muchos pacientes responden favorablemente a la inmunoquimioterapia estándar, aquellos con el subtipo ABC presentan con frecuencia recaídas o resistencia al tratamiento.

"Fármacos específicos de linfomas B como ibrutinib han supuesto un avance significativo; sin embargo, la aparición de resistencias limita su eficacia a largo plazo", ha afirmado la investigadora del Departamento de Inmunología de la Facultad de Medicina de la UCM y del Instituto de Investigación del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y autora principal de este trabajo, la doctora Virginia García de Yébenes.

REGULADOR CLAVE DE LA SEÑALIZACIÓN DEL RECEPTOR DE CÉLULAS B

Ante ello, esta investigación, publicada en la revista especializada 'Leukemia' y que ha contado con la colaboración de diversos centros de investigación nacionales y el apoyo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y de la Administración de la Comunidad de Madrid, ha modelado el desarrollo de dicha resistencia y ha analizado el papel del miR-28, un regulador clave de la señalización del receptor de células B.

Así, mediante una combinación de técnicas avanzadas -incluyendo ensayos de competición por citometría de flujo, 'barcoding clonal multicolor', análisis transcriptómico y modelos de xenoinjerto en ratones-, ha mostrado que la expresión de miR-28 dificulta la aparición de células tumorales resistentes.

Junto a ello, los investigadores han hallado que la firma génica reprimida por miR-28 se asocia con una mayor supervivencia en pacientes tratados con ibrutinib, según datos de cohortes clínicas, a lo que se añade la evidencia de que la administración dirigida de miR-28 mediante nanopartículas guiadas por aptámeros es capaz de frenar el crecimiento tumoral resistente en modelos in vivo.

"Estos resultados posicionan a miR-28 como un prometedor agente terapéutico y refuerzan su potencial como estrategia complementaria para mejorar la eficacia del tratamiento en pacientes con DLBCL subtipo ABC", ha continuado García de Yébenes. Para ello, los siguientes pasos serán la identificación de moléculas específicas de la superficie celular de células de DLBCL que no estén presentes en células B no malignas, el desarrollo de sistemas de liberación de fármacos basados en miRNA escalables clínicamente y la validación de estos hallazgos en el ámbito clínico.