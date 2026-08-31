La mochila escolar no es una "taquilla portátil": claves para cuidar la espalda

Archivo - Imagen de recurso de niñas que vuelven al colegio con sus mochilas a la espalda. - PRAETORIANPHOTO / ISTOCK - Archivo

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF), Helena Bascuñana, ha advertido de que la mochila escolar no debe convertirse en una "taquilla portátil" y ha recomendado vaciarla cada día, prepararla en función de la jornada e introducir lo imprescindible para evitar cargar la espalda.

"Además, se debe distribuir correctamente la carga y llevarla bien ajustada mediante sus dos tirantes", ha señalado Bascuñana con motivo del inicio del nuevo curso escolar.

En este sentido, la presidenta de SERMEF ha subrayado que no basta con comprar una mochila ergonómica al comienzo del curso y olvidarse de ella hasta junio. "Una mochila adecuada puede terminar siendo perjudicial si se llena con materiales que el niño no vaya a utilizar, si el contenido se mueve en su interior o si se lleva colgada de un solo hombro", explica la doctora.

La médica rehabilitadora hace hincapié en que "la prevención comienza antes de salir de casa". "Preparar la mochila debe formar parte de la rutina diaria: vaciarla, consultar las asignaturas previstas e introducir solo lo necesario. Esta revisión permite retirar objetos que se acumulan durante la semana y aumentan progresivamente la carga", ha apuntado.

REVISAR, DISTRIBUIR Y AJUSTAR

Bascuñana recuerda que, al calcular el peso, hay que tener en cuenta todo lo transportado, incluidos el estuche, los dispositivos electrónicos o la botella de agua. "Como referencia, la carga debería mantenerse por debajo del 10 por ciento del peso corporal siempre que sea posible, mientras que el 15 por ciento debe entenderse como un límite que no debería rebasarse", ha añadido la especialista.

"Los objetos de mayor peso deben colocarse cerca de la espalda y quedar estables. Los compartimentos ayudan a organizar el contenido y repartir la carga. La mochila, además, debe ser proporcional al tamaño del niño o adolescente y no más grande que su torso", describe la presidenta de la SERMEF, quién añade que la mochila "también debe contar con dos tirantes anchos, acolchados y regulables, que tienen que utilizarse siempre a la vez".

"La mochila debe quedar próxima al cuerpo y puede incorporar un cinturón lumbar y una correa de pecho para distribuir mejor el peso y reducir el balanceo. Llevarla en modo bandolera o con un solo tirante obliga al cuerpo a compensar la carga. Una mochila bien elegida pierde buena parte de sus ventajas si se utiliza mal", advierte la doctora.

LAS RUEDAS NO SON UNA SOLUCIÓN UNIVERSAL

Por otro lado, la médica rehabilitadora asevera que "además del peso, conviene valorar la duración del trayecto y las características del centro escolar". De esta forma, destaca que no supone el mismo esfuerzo transportar la mochila durante unos minutos que realizar un recorrido largo o subir escaleras.

"Las mochilas con ruedas pueden resultar prácticas en trayectos llanos, pero las escaleras, los bordillos y otros desniveles obligan a levantarlas, a menudo con una sola mano. Esto genera una carga asimétrica y puede producir sobrecarga en la espalda, el hombro, el brazo o la muñeca", describe.

En este contexto, la presidenta de la SERMEF destaca que reducir el peso no debe depender exclusivamente del niño y de su familia. "Los centros educativos también pueden contribuir mediante una mejor coordinación del material solicitado, el uso razonable de recursos digitales y la disponibilidad de espacios donde dejar determinados libros", ha explicado.

"Las familias pueden enseñar a preparar la mochila, pero también debemos preguntarnos si todo lo que contiene necesita viajar cada día de casa al colegio y del colegio a casa. Evitar cargas innecesarias requiere la colaboración del alumnado, las familias y los centros", afirma.

Por último, la médica rehabilitadora recuerda que cuidar la salud musculoesquelética durante el curso no se limita a la mochila. "La actividad física, el descanso y la reducción del tiempo sedentario son igualmente importantes. La OMS recomienda que los niños y adolescentes de 5 a 17 años realicen una media de al menos 60 minutos diarios de actividad física moderada o vigorosa e incorporen actividades que fortalezcan músculos y huesos al menos tres días por semana", indica.

"Caminar al colegio cuando sea posible, subir escaleras, jugar y practicar deporte ayuda a desarrollar la musculatura y a combatir el sedentarismo. La vuelta al cole debe servir para recuperar rutinas saludables, no solo para estrenar material", concluye