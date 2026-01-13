La mitad de los tratamientos de fisioterapia a domicilio son para combatir el dolor cervical

Archivo - Fisioterapia a domicilio. - FISIOREACT - Archivo

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El dolor cervical es el principal motivo de consulta en tratamientos realizados a domicilio relacionados con patologías musculares en España, con alrededor del 42 por ciento de las casos centrados en este zona, señala el primer informe anual sobre la fisioterapia a domicilio, el Fisiómetro 2025, realizado por FisioReact.

Según este informe, en el que se analizaron más de 80.000 sesiones de fisioterapia a 17.000 usuarios, el 77 por ciento de los tratamientos realizados a domicilio estaban relacionados con patologías musculares. Después de las cervicales, donde más dolor aparece es en la zona lumbar (15,4%) y en la dorsal (11,9%). El ranking lo completan el hombro (7%) y la cadera (5,2%), y a estas le siguen las rodillas, los brazos o los muslos.

Esta mayor incidencia de tratamientos a domicilio no se debe a lesiones traumáticas, sino a una acumulación de molestias derivadas de una mala postura, sedentarismo y hábitos laborales prolongados frente a pantallas.

"La falta de movimiento, el teletrabajo y las jornadas prolongadas sentados tienen un impacto directo sobre cervicales, espalda y zona lumbar. La fisioterapia a domicilio permite abordar este problema de forma más accesible y continuada", ha explicado el CEO de FisioReact, Albert Valls.

El Fisiómetro 2025 también ha recogido el creciente protagonismo de la fisioterapia dentro del ámbito corporativo, ya que más de 250 empresas de distintos sectores han incorporado programas terapéuticos dentro de sus políticas de bienestar laboral. Este estudio ha demostrado que el 60 por ciento de las plantillas ha percibido mejoras, claras o parciales, en indicadores como el absentismo laboral. El 70 por ciento de estas empresas, además de la fisioterapia, han incluido medidas flexibles como el teletrabajo para lograr una salud laboral de calidad.

La directora médica de FisioReact, Cristina Berlanga, ha defendido que esta disciplina ya se ha convertido en una herramienta estructural dentro de las políticas de bienestar. "Aporta prevención, mejora el bienestar físico y emocional y ayuda a generar entornos laborales más saludables", ha detallado.

El perfil de usuario de la fisioterapia a domicilio está claramente vinculado a la edad laboral, ya que el 60 por ciento de los casos se concentran en personas de entre 30 y 50 años. Las personas mayores de 60 años representan menos del 5 por ciento del total. En cuanto al género, el uso del servicio se reparte de forma prácticamente equilibrada.

El Fisiómetro apunta que los próximos años traerán una evolución hacia la prevención y el cuidado continuado de la salud, lo que conllevará una expansión territorial progresiva de esta práctica. La fisioterapia a domicilio es, a día de hoy, una práctica en crecimiento estructural que tendrá un gran potencial para adaptarse a las limitaciones de tiempo y movilidad de la población actual.