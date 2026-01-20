Miranza desarrolla una técnica quirúrgica para facilitar el trasplante endotelial en casos complejos

El especialista en enfermedades de la córnea José Luis Güell y su equipo en quirófano. - MIRANZA

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El especialista en enfermedades de la córnea de IMO Grupo Miranza José Luis Güell ha desarrollado una técnica quirúrgica llamada 'Small-Bubble Guided DMEK', pensada para pacientes con ojos previamente operados o con anatomías oculares complejas, en los que el trasplante endotelial corneal resulta especialmente difícil de realizar.

El trasplante endotelial es un procedimiento quirúrgico empleado en el tratamiento de enfermedades endoteliales, patologías que dañan la función de bombeo de líquido del tejido endotelial, la capa más interna de la córnea, causando opacidad y edema corneal.

El injerto endotelial, un tejido extremadamente fino obtenido de una córnea donante, tiende a plegarse sobre sí mismo, lo que dificulta su despliegue y posicionamiento durante la cirugía. Para superar esta dificultad, la técnica impulsada en Miranza se basa en la inyección muy controlada de una pequeña burbuja de aire bajo el injerto, que actúa como soporte temporal durante el procedimiento.

Esta burbuja permite contrarrestar la tendencia del injerto a enrollarse, facilitando un despliegue progresivo, estable y preciso del lentículo endotelial, incluso en ojos especialmente exigentes desde el punto de vista anatómico. Una vez correctamente posicionado, se utiliza gas intraocular para asegurar su adhesión firme a la cara posterior de la córnea.

La experiencia del equipo muestra que esta estrategia mejora el control intraoperatorio del injerto y reduce el tiempo de despliegue aproximadamente a la mitad en comparación con otras técnicas descritas, lo que se traduce en procedimientos más seguros y reproducibles.

"Uno de los principales retos de la DMEK en ojos complejos es lograr un despliegue adecuado del injerto sin aumentar el riesgo quirúrgico. La pequeña burbuja nos aporta un punto de apoyo clave para manejar el tejido con mayor precisión", ha detallado Güell.

PROTECCIÓN DE LENTE INTRAOCULAR DURANTE EL TRASPLANTE

El doctor José Luis Güell y su equipo también han desarrollado una segunda estrategia quirúrgica que se centra en proteger lentes intraoculares hidrofílicas durante el trasplante endotelial y está basada en un caso clínico recientemente publicado.

Según han detallado los expertos, durante este tipo de cirugía es necesario utilizar gas intraocular para que el injerto se adhiera correctamente a la córnea. Sin embargo, en algunos pacientes portadores de lentes intraoculares específicas, este gas puede provocar opacificación de la lente y deterioro visual.

Para resolver este problema, el equipo ideó el uso temporal de una lente intraocular fáquica (ICL) invertida, que actúa como una barrera protectora frente al gas durante el periodo crítico de adhesión del injerto. Esta lente se retira posteriormente, una vez cumplida su función.

De este modo, es posible realizar el trasplante endotelial con seguridad, preservar la transparencia de la lente definitiva y evitar cirugías adicionales, ampliando las opciones terapéuticas en pacientes con anatomías oculares complejas.