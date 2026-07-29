Archivo - Migrantes tienen mayor detección tardía de VIH en España, según un estudio liderado por ISCIII y Hospital Ramón y Cajal - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid ha concluido que las personas migrantes tienen un mayor diagnóstico tardío de VIH en España que los ciudadanos del país.

Este trabajo, llevado a cabo por investigadores del Centro Nacional de Epidemiología (CNE) de la primera de estas instituciones y por miembros del citado centro hospitalario de la capital y de otros nacionales, y publicado en la revista especializada 'Clinical Microbiology and Infection', ha analizado las diferencias en la detección tardía de VIH, el acceso y la respuesta al tratamiento entre la población migrante y las personas nacidas en España.

Con ello, "se han observado disparidades persistentes en los resultados", han indicado los autores principales de esta investigación, la investigadora del CNE-ISCIII, Inmaculada Jarrín, y el integrante del Hospital Universitario Ramón y Cajal, José Antonio Pérez Molina, quienes han añadido que las personas migrantes "están sobrerrepresentadas en los diagnósticos de VIH en España y, además, tienen mayor proporción de diagnósticos tardíos".

A juicio de ambos, este resultado "subraya la necesidad de seguir desarrollando estrategias de prevención específicas y consolidar el uso de pruebas de detección más tempranas". "No se trata solo de identificar precozmente a las personas afectadas, también de desarrollar estrategias preventivas adaptadas al colectivo de migrantes que prevengan la infección, ya que la mayoría adquieren el VIH en nuestro país", han explicado.

EL ACCESO A LAS TERAPIAS ANTIRRETROVIRALES ES EQUIPARABLE

Además, este estudio ha mostrado que aunque el acceso a las terapias antirretrovirales es equiparable, su respuesta al tratamiento es peor. Como ejemplos, expone que algunos grupos no recuperan la inmunidad de manera equivalente a la de las personas nacidas en España o que los fracasos virológicos son más frecuentes.

De este modo, y mediante este trabajo desarrollado en el marco de la 'Cohorte CoRIS', una plataforma científica de investigación que lleva años haciendo seguimiento a más de 20.000 personas con VIH en España, se ha observado que el diagnóstico tardío de VIH es más frecuente entre las personas de origen latinoamericano y subsahariano que entre las nacidas en España. Para ello, se ha contado con la participación de 20.215 ciudadanos con VIH, seguidos entre 2003 y 2024.

"Las personas migrantes representan una proporción cada vez mayor de los nuevos casos de VIH que se diagnostican en España, lo que pone de relieve una evolución en los perfiles epidemiológicos", han manifestado, por otra parte, los autores, que han insistido en que "el inicio del tratamiento antirretroviral parece ser similar entre todos los grupos estudiados".

De cualquier forma, y para concluir, han expresado que sí es visible "que muchas personas nacidas en otros países siguen experimentando peores resultados inmunovirológicos, y una mayor pérdida de seguimiento". Todo ello recuerda la importancia de dirigirse "de forma específica" a estos colectivos y de "garantizar una atención sanitaria equitativa", han finalizado.