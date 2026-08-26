La microbiota de boca e intestino, nueva vía para el diagnóstico precoz de cáncer

Archivo - Los microbios de la boca y el intestino podrían ayudar a detectar cánceres gastrointestinales, según estudio - 4FR/ISTOCK - Archivo

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una investigación llevada a cabo por un equipo de científicos de la Universidad de Yonsei (Corea del Sur) ha mostrado que los microbios de la boca y el intestino podrían ayudar a detectar cánceres gastrointestinales.

"Muchas especies de microbios asociados a la boca también están presentes en el intestino y pueden proliferar allí", ha explicado el coautor principal de este estudio y miembro del mencionado centro académico, el doctor Jihyun F. Kim, quien ha añadido que ello ha llevado a los investigadores a preguntarse "si los microbios orales llegan al tracto gastrointestinal y persisten en él de forma diferente en personas con cáncer".

Así, publicado en la revista especializada 'Cell Host & Microbe', este trabajo ha analizado la composición de los microbios orales, los cuales, según sus autores, "podrían detectar señales asociadas con el cáncer gástrico y colorrectal". "Estos hallazgos podrían conducir al desarrollo de nuevas pruebas de detección menos invasivas para los cánceres gastrointestinales", han asegurado.

A este punto han llegado tras reclutar a 507 voluntarios que han donado muestras orales y fecales, utilizando un proceso de recolección altamente estandarizado. Esta cohorte ha incluido a 129 personas sanas; 215 con trastornos metabólicos como síndrome metabólico, hipertensión, hiperlipidemia y diabetes tipo 2; 77 con cáncer gástrico, y 86 personas con enfermedad oncológica colorrectal.

SECUENCIACIÓN GENÉTICA

Con estas muestras, los investigadores han empleado la secuenciación genética para crear el denominado 'índice de la boca a las heces' (MF, por sus siglas en inglés), que mide la frecuencia con la que se encuentran variantes idénticas de secuencias microbianas en muestras orales y fecales de la misma persona. Posteriormente, han evaluado la capacidad del mismo para diferenciar a personas con cáncer de individuos sanos, análisis a través del que se han revelado patrones genéticos distintivos en personas con cáncer gástrico o colorrectal.

"El índice 'MF' se elevó significativamente en pacientes de cáncer gástrico o colorrectal, pero no en personas con trastornos metabólicos", han sostenido los autores, quienes han agregado que "tras ajustar por consumo de alcohol, ejercicio regular e índice de masa corporal (IMC), la asociación se mantuvo sólida tanto para el cáncer gástrico como para el colorrectal".

Al respecto, el también coautor de esta investigación y miembro de la Universidad de Yonsei, el doctor Sun Ha Jee, ha sostenido que "la presencia de bacterias asociadas a la cavidad oral en el intestino de pacientes de cáncer no fue del todo inesperada". "Lo que no habíamos previsto del todo era cómo variaba la señal entre los distintos grupos de enfermedades, cuánto de ella podía detectarse únicamente en muestras orales y hasta qué punto dependía de la forma en que se representaban las características microbianas", ha reconocido.

"Resultó notable que se pudiera obtener información relacionada con el cáncer a partir únicamente de muestras orales", ha incidido el profesor de la Facultad de Medicina de este centro universitario y coautor de este trabajo, el doctor Yong Chan Lee, tras lo que ha afirmado que "aunque solo se detectó una pequeña fracción de las variantes bacterianas orales en el intestino, los modelos elaborados utilizando únicamente estas características orales permitieron distinguir a los pacientes de cáncer de las personas sanas en varias cohortes independientes".