Archivo - Al menos la mitad de personas con diabetes no consigue alcanzar los objetivos de control glucémico, según especialista - SIMPSON33/ISTOCK - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación de la Sociedad Española de Diabetes (FSED), el doctor Francisco Javier Ampudia-Blasco, ha manifestado que "al menos la mitad de personas con diabetes no consigue alcanzar los objetivos de control glucémico", aunque ha destacado "la innovación farmacológica y tecnológica" al respecto.

La optimización en este sentido "está cambiando el pronóstico de la enfermedad y la vida cotidiana de quienes conviven con ella", ha indicado en el marco de la reciente celebración en la ciudad autónoma de Melilla de unas jornadas organizadas por la Sociedad Española de Diabetes (SED) y su Fundación, junto con la Federación Española de la enfermedad (FEDE) y la colaboración de la Asociación de Personas con Diabetes de Melilla (ADIMEL).

Así, y con motivo de la celebración, el 14 de noviembre, del Día Mundial de la Diabetes, Ampudia-Blasco ha insistido en que "todavía menos" del 50 por ciento de los pacientes consigue mantener bajo control todos los factores de riesgo cardiovascular, como la presión arterial, los lípidos o el peso. "El problema responde a múltiples causas: el diagnóstico tardío, un cribado insuficiente, la inercia terapéutica, las carencias en educación terapéutica y un sistema sanitario saturado y, en ocasiones, ineficiente", ha explicado.

Por otra parte, ha sostenido que tras el descubrimiento de la insulina y la evolución de la monitorización de la glucosa, la aparición de nuevos tratamientos para la diabetes tipo 2 ha sido "el tercer gran avance" en el abordaje. Los medicamentos han supuesto "un cambio de paradigma en el tratamiento de la obesidad asociada a la diabetes, con importantes beneficios cardiovasculares y reducción de la mortalidad", ha asegurado.

"Los avances en los sistemas de monitorización continua de glucosa han transformado la vida de las personas en tratamiento con insulina", ha indicado, por otra parte, y para añadir que "los sistemas híbridos automatizados representan un paso adicional". "Además de mejorar los resultados clínicos, pueden reducir las exigencias del control diario y favorecer una mayor calidad de vida", ha declarado.

EQUIDAD

No obstante, ha sostenido que "el coste constituye una de las principales limitaciones para extender los sistemas automatizados", por lo que es necesario "establecer prioridades clínicas", atendiendo especialmente a las necesidades de niños y adolescentes, mujeres embarazadas o en seguimiento pregestacional, y personas con mal control glucémico persistente o antecedentes de hipoglucemias graves. En la misma línea se ha mostrado el presidente de la SED, el doctor Dídac Mauricio, que ha apuntado que "los avances terapéuticos y tecnológicos solo producirán el beneficio que prometen si llegan de forma homogénea a todas las personas con diabetes".

Tras ello, y una vez expuesto el expresidente de la FSED y director de la Unidad de Diabetes del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, el doctor Antonio Pérez Pérez, que es requerible una atención "integrada, personalizada y equitativa", capaz de convertir la innovación científica en menos complicaciones y una mejor calidad de vida, se ha referido a "uno de los grandes objetivos de la próxima década" que "será intervenir antes de que la enfermedad se manifieste clínicamente". "En la diabetes tipo 1, la detección de autoanticuerpos y el seguimiento de las personas en riesgo permiten identificar fases presintomáticas, abriendo la posibilidad de anticiparse a la aparición de los síntomas", ha declarado.

En este contexto, ha destacado el potencial de la estrategia para cambiar el diagnóstico y el seguimiento de la patología. "El gran desafío es avanzar simultáneamente en la detección precoz y en el desarrollo de tratamientos eficaces y seguros capaces de prevenir o retrasar la aparición de la enfermedad clínica", ha puesto de manifiesto, mientras que Ampudia-Blasco ha apuntado a las terapias inmunomoduladoras como "una de las áreas más interesantes para el futuro de la diabetes tipo 1".

Por último, los ponentes han puesto de relieve la importancia de la investigación, tanto por las posibilidades de retrasar la aparición de la diabetes tipo 1 como por los avances en la prevención y el tratamiento de la tipo 2. "La combinación de grandes bases de datos, tecnologías ómicas e inteligencia artificial (IA) podría permitir, en los próximos cinco a 10 años, anticipar mejor los riesgos y ajustar los tratamientos a las características de cada persona", ha concluido Mauricio.