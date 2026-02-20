La melatonina reduce la mortalidad en pacientes con Covid grave, según un estudio

Hospital Clínico San Carlos - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Clínico San Carlos ha demostrado que la administración de melatonina a dosis altas reduce la mortalidad en pacientes con Covid-19 grave.

El trabajo, publicado en la revista científica 'Journal of Medical Virology', incluyó a 335 pacientes consecutivos ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del centro por Covid-19 grave entre marzo de 2020 y abril de 2021.

Los pacientes fueron incluidos en cuatro períodos de estudio consecutivos, alternando el tratamiento estándar (grupo control sin melatonina) o tratamiento estándar con dosis altas de melatonina oral (50, 100 o 200 miligramos diarios en una dosis), ha explicado el Gobierno regional en un comunicado.

Los resultados muestran que la administración oral de dosis altas de melatonina en pacientes críticos con Covid-19 se asocia a una mejor evolución clínica y a una reducción significativa de la mortalidad, ha explicado el líder del estudio y jefe del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Clínico San Carlos durante la investigación, Miguel Sánchez García.

En concreto, la mortalidad a los 90 días fue significativamente menor en los dos grupos tratados con melatonina: un 20,8% frente al 36,1% a los grupos sin melatonina.

La melatonina administrada a dosis altas durante periodos prolongados "fue bien tolerada por los pacientes que formaron parte del estudio y no se detectaron eventos adversos atribuibles al tratamiento, lo que refuerza su perfil de fármaco seguro", según Sánchez García, emérito en el Hospital Clínico San Carlos.

Según ha apuntado, este estudio abre la puerta a realizar ensayos en enfermedades con fisiopatología similar, caracterizada por el estrés oxidativo y la inflamación sistémica, como el shock séptico y la parada cardiaca resucitada, así como el ictus isquémico y hemorrágico debido al efecto de control del estrés oxidativo y el efecto neuroprotector de melatonina.