Mejorar el diagnóstico y tratamiento precoces del virus de la hepatitis D es clave para prevenir carcinoma hepatocelular

Mejorar las cifras de diagnóstico precoz y tratamiento temprano del virus de la hepatitis Delta (VHD) es clave para prevenir el desarrollo de carcinoma hepatocelular (CHC) en los pacientes, según han puesto de manifiesto varios expertos durante un simposio organizado por Gilead en el marco del 51º Congreso Anual de la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH).

La hepatóloga María Buti, especialista del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona, ha señalado que la infección por el virus de la hepatitis Delta, que precisa de la presencia del VHB para infectar y completar su replicación, incrementa de forma significativa el riesgo de desarrollar carcinoma hepatocelular y otros eventos hepáticos.

En el caso de los pacientes coinfectados por VHD y virus de la inmunodeficiencia humama (VIH), el riesgo de desarrollar carcinoma hepatocelular es hasta seis veces mayor en comparación con los pacientes mono-infectados por VHB. El VHD también favorece la infiltración de células inflamatorias y acelera la progresión de la fibrosis hepática, lo que contribuye al desarrollo de cirrosis.

Durante la conferencia, en la que también han participado el profesor Pietro Lampertico, de la Fondazione IRCCS CáGranda Ospedale Maggiore Policlínico, Milán (Italia), y la especialista en gastroenterología y hepatología Beatriz Mateos, del Hospital Universitario Ramón y Cajal, se ha señalado que aún queda mucho camino por recorrer para eliminar las hepatitis virales como problema de salud pública.

La doctora Mateos ha recordado que las nuevas estrategias para aumentar el diagnóstico, como las basadas en elevación de las transaminasas o estrategias como Prolink, y la vinculación de las personas con hepatitis virales son muy necesarias. Además, ha advertido que un número relevante de paciente permanece sin diagnosticar o en fases avanzadas de la enfermedad, lo que evidencia la necesidad de reforzar las estrategias de cribado y detección precoz.

En paralelo, ha indicado que un porcentaje significativo de pacientes con hepatitis B continúa sin seguimiento, por lo que es necesario implementar circuitos diagnósticos y de vinculación más eficientes. Para ello, los profesionales deben trabajar desde un enfoque multidisciplinar y coordinado.

COLANGITIS BILIAR PRIMARIA

En el marco del Congreso de la AEEH, Gilead también ha organizado un simposio sobre colangitis biliar primaria CBP, en el que han intervenido los doctores Rosa Morillas, del Hospital Germans Trias i Pujol de Barcelona; Javier Ampuero, del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla; Maria Pilar Ballester Ferré, del Hospital Clínico Universitario de Valencia; y Montserrat García Retortillo, del Hospital del Mar de Barcelona.

Los expertos han insistido en seguir avanzando la atención de esta enfermedad hepática inmunomediada crónica que provoca la inflamación y destrucción gradual de los pequeños conductos biliares intrahepáticos, lo que da lugar a una alteración del flujo biliar y a la acumulación de ácidos biliares tóxicos que causan daños en el hígado, llegando a provocar cirrosis, descompensación o necesidad de trasplante hepático si no se maneja correctamente.

Sus síntomas más comunes son el prurito y la fatiga, que en algunos casos pueden llegar a ser debilitantes. No tiene cura en la actualidad, por lo que los tratamientos se centran en frenar su progresión y reducir los síntomas asociados a la colestasis, como el prurito colestásico.

Aunque la CBP es poco frecuente, los expertos han advertido de que es la enfermedad hepática más común asociada a la colestasis crónica en adultos, afectando principalmente a las mujeres, con un diagnóstico que llega entre los 30 y los 65 años.

OCTAVAS BECAS GILEAD-AEEH

Durante el Congreso, Gilead ha entregado las becas correspondientes a la octava edición de su convocatoria conjunta con la AEEH, centrada en financiar proyectos de investigación en hepatología.

En esta ocasión, han sido becados 14 proyectos. Desde su lanzamiento en 2019, las Becas Gilead-AEEH han financiado un total de 90 proyectos en 16 comunidades autónomas, con ayudas de más de 2,2 millones de euros.

De este modo, Gilead ha puesto de manifiesto su firme compromiso con la investigación y la mejora del abordaje clínico de las enfermedades hepáticas. En la actualidad, la compañía continúa desarrollando iniciativas en hepatitis Delta, además de apostar por la innovación en hepatitis B y trabajar en proyectos de microeliminación de hepatitis C en España.

"Nuestra estrategia se basa en impulsar soluciones que favorezcan el diagnóstico temprano y una atención más eficaz de patologías con importantes necesidades médicas no cubiertas. Este compromiso se apoya en la colaboración con los distintos agentes del sistema sanitario, como palanca clave para avanzar hacia un impacto positivo y duradero en la salud de los pacientes", ha explicado la directora de la unidad de Enfermedades Hepáticas de Gilead España y Portugal, Natalia Granados.

Por su parte, el presidente de la AEEH, Rafael Bañares, ha destacado el compromiso común de la asociación y Gilead para impulsar el conocimiento y avanzar en la mejora de la salud hepática. "Iniciativas como esta permiten acelerar la detección de hepatitis virales, optimizar su cuidado y abordaje y facilitar el acceso a la curación, objetivos que difícilmente podrían alcanzarse sin un esfuerzo conjunto", ha destacado sobre las Becas Gilead-AEEH.