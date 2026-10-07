Las medidas de prevención del bienestar de la infancia impulsadas por las empresas son "parciales y desiguales"

Archivo - Niño triste mirando por la ventana. - NADEZHDA1906/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las medidas de prevención de la salud mental y el bienestar emocional de la infancia y adolescencia impulsadas por las empresas privadas son "parciales y desiguales", según se desprende de un informe de UNICEF España, Zurich Seguros y Z Zurich Foundation, que ha analizado las prácticas de 57 empresas de los sectores de ocio y entretenimiento, tecnología, moda, estética y seguros.

"Las empresas impactan en el bienestar emocional y en la salud mental de los niños", ha subrayado este miércoles la presidenta de UNICEF España, María Ángeles Espinosa, en la presentación del informe, publicado en vísperas del Día Mundial de la Salud Mental, con el objetivo de evaluar qué hacen las compañías para incorporar el bienestar de la infancia y la adolescencia en sus decisiones de negocio.

Para ello, se identificaron a partir de una revisión de literatura los cinco sectores que tienen mayor impacto en los menores. Después, se analizaron en una selección de empresas aquellas prácticas que llevan a cabo y pueden tener un efecto mitigador. Dichas medidas se clasifican en tres dimensiones, que son productos y servicios, publicidad y 'marketing', y entorno laboral y familiar.

Dentro de la categoría de productos y servicios, se analizan las subcategorías de adecuación a la edad, riesgos y salvaguardas; diversidad e inclusión corporal en diseño y oferta; y control parental. En publicidad y 'marketing', las subcategorias estudiadas son publicidad responsable y diversidad, imagen corporal y antiestereotipos. En entorno laboral y familiar, son flexibilidad laboral; permisos parentales y apoyo familiar; y salud mental y bienestar psicológico.

Con el objetivo de cuantificar cuántas empresas tienen medidas relacionadas con el bienestar de la infancia y la adolescencia, se emplea el Índice de Prevención y Mitigación del Impacto en Bienestar Emocional (IPMIBE). Este indicador permite ver qué porcentaje de empresas tienen, al menos, una medida que cumple los criterios y, de cara al futuro, permitirá hacer un seguimiento de los avances.

RESULTADOS POR SECTORES

El informe 'Las empresas impactan en el bienestar emocional de la infancia y la adolescencia' muestra que la puntuación IPMIBE más baja se da en el sector de la estética, donde se sitúa en un 28 por ciento, entre las 12 empresas analizadas. Espinosa ha aseverado que este resultado debe invitar a la reflexión, teniendo en cuenta que el sector está muy relacionado con la construcción de la autoestima, sobre todo en la adolescencia.

En este ámbito, el informe muestra que el 57 por ciento de empresas tienen medidas sobre diversidad y eliminación de los estereotipos, pero solo el 17 por ciento incluye medidas de adecuación a la edad.

En el sector de ocio y entretenimiento, donde se analizaron cinco empresas, el IPMIBE se sitúa en un 32 por ciento, con amplias diferencias entre categorías. La dimensión de productos y servicios alcanza el 16,4 por ciento; la de publicidad y 'marketing' el 40 por ciento y la de entorno laboral y familiar el 57,5 por ciento.

El IPMIBE en el sector moda es del 30 por ciento. La dimensión que presenta una mejor valoración es la de entorno laboral y familiar, con un 43 por ciento, seguida de publicidad y 'marketing', con un 34 por ciento, y productos y servicios, con un 19 por ciento.

En el ámbito de la tecnología, con un IPMIBE del 32 por ciento, que se sitúa en el 30 por ciento tanto en publicidad como en productos y asciende hasta el 46 por ciento en entorno laboral y familiar, destaca que el 83 por ciento de las empresas analizadas (12) dispone de controles parentales, pero solo el 17 por ciento tiene medidas de adecuación a la edad.

Por último, el sector seguros, con tres empresas analizadas, tiene un IPMIBE del 54 por ciento y concentra sus medidas en la dimensión de entorno laboral y familiar (64%). Este sector es el que tiene una influencia más indirecta en los niños y adolescentes de los cinco contemplados.

INTEGRAR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA EN LAS DECISIONES EMPRESARIALES

El director ejecutivo (CEO, por sus siglas en inglés) de Zurich España, Vicente Cancio, ha destacado que las decisiones empresariales son importantes para el bienestar de los menores. Así, ha puesto en valor cómo las compañías pueden influir positivamente en la salud mental de los jóvenes a través de su marca, posicionamientos, mensajes o su forma de producción, entre otras.

En este contexto, el informe plantea cinco recomendaciones para ayudar al sector privado a incorporar la prevención del bienestar de los menores a sus decisiones de negocio. En primer lugar, insta a introducir la prevención desde el diseño de los productos y servicios, así como en la publicidad y 'marketing'.

En paralelo, aconseja comunicar sin generar nuevas vulnerabilidades, utilizando en la publicidad, el patrocinio u otras acciones de comunicación a referentes positivos, diversos y auténticos.

Además, pide crear condiciones laborales que fomenten el cuidado y el autocuidado. "Los padres y madres que son trabajadores de empresas de estos sectores son responsables del cuidado y bienestar de sus hijos, pero para eso necesitan poder autocuidarse", ha destacado María Ángeles Espinosa.

En cuarto lugar, llama a integrar los derechos de la infancia en la estrategia empresarial, de forma que su bienestar forme parte de las preguntas que se hace una compañía antes de tomar decisiones y no solo de las acciones que desarrolla después para compensar sus impactos.

En última instancia, subraya la importancia de incorporar la voz de los niños y adolescentes a la toma de decisiones sobre las estrategias empresariales que les influyen, permitiendo que orienten y participen de forma activa con todos los agentes implicados.