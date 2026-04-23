Medicusmundi denuncia la "negligencia e indiferencia" ante el aumento de casos de malaria en el mundo

Niño cubierto por una mosquitera. - MEDICUSMUNDI

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Medicusmundi ha denunciado que la "negligencia e indiferencia" están impidiendo erradicar la malaria, un "problema grave de salud pública global" que ha vuelto a aumentar tras dos décadas de descensos de casos y muertes, registrando 282 millones de personas afectadas y 610.000 muertes en 2024.

"Si desde el año 2000 se han evitado 2.300 millones de casos y 14 millones de muertes, observamos con estupor que ese progreso está paralizado y las tasas de mortalidad siguen lejos de los objetivos de la Estrategia Técnica Global contra la Malaria 2016-2030", asevera la organización en un comunicado.

En línea con los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), apunta que, entre 2023 y 2024, los casos aumentaron un tres por ciento y las muertes, un dos por ciento. África es la región más afectada y concentra el 94 por ciento de la carga mundial.

Las causas de este retroceso son multifactoriales y, en concreto, la OMS destaca desafíos técnicos y financieros, falta de recursos, vigilancia insuficiente, resistencia a los medicamentos, resistencia a los diagnósticos y a los insecticidas, además de la presión generada por los conflictos armados y la influencia del cambio climático.

A este respecto, Medicusmundi alerta de que el déficit en la financiación internacional constituye "la gran preocupación". En 2024, la inversión global fue de unos 3.900 millones de dólares (unos 3.332 millones de euros al cambio actual), un 42 por ciento menos del presupuesto que se necesita, valorado por la OMS en 9.300 millones de dólares (7.946 millones de euros).

RESISTENCIA A LOS TRATAMIENTOS

La organización explica que, por primera vez, el mundo cuenta con dos vacunas eficaces frente a la malaria e integradas en los programas nacionales de 25 países africanos, protegiendo a más de 10 millones de niños cada año. Junto a ellas, destaca las nuevas mosquiteras de doble insecticida y la quimioprofilaxis estacional.

"Pero las resistencias amenazan con deshacer los avances", advierte detallado que la resistencia parcial a la artemisinina, principal fármaco contra el parásito, ya se ha confirmado en ocho países africanos. En paralelo, apunta a la evolución de los mosquitos, después de que en Uganda se haya comprobado que el 50 por ciento de los parásitos presenta mutaciones.

Además, recuerda que el cambio climático se ha convertido en "multiplicador de riesgos", ya que las inundaciones, ciclones y desplazamientos forzados están extendiendo la transmisión a zonas antes seguras y podrían provocar 123 millones de casos y más de medio millón de muertes adicionales para 2050 en África si no se adaptan sus sistemas sanitarios.

"Eliminar la malaria no es ciencia ficción: 47 países ya han sido declarados libres, incluidos Cabo Verde y Egipto en 2024. Y los últimos en conseguirlo han sido Georgia, Surinam y Timor-Leste en 2025. El reto es extender ese logro a las regiones que siguen atrapadas en la combinación letal de pobreza, clima extremo y desinterés político", afirma Medicusmundi, que llama a "cumplir el derecho universal a la salud".