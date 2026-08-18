Medicusmundi alerta de que el personal sanitario ante el brote de ébola en RDC está extremadamente expuesto al contagio - MEDICUSMUNDI

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El representante de la ONG Medicusmundi en la República Democrática del Congo (RDC), François Zioko Mbenza, ha puesto de relieve que el personal sanitario que está abordando el brote de ébola en este país africano "está en primera línea, pero extremadamente expuesto al contagio".

"Mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte de que es necesario triplicar la capacidad de tratamiento y rastrear al 95 por ciento de los contactos para frenar la transmisión, en los centros de salud locales faltan Equipos de Protección Individual (EPI), lejía, cloro e incluso agua corriente", ha señalado, para añadar que "se ha impartido alguna formación y se ha repartido material, pero en cantidades ínfimas".

Zioko Mbenza, quien ha subrayado que "la proporción de enfermeros y agentes comunitarios capacitados sigue siendo alarmantemente baja", ha indicado que esta crisis ha sido catalogada como 'Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional' (ESPII), con más de 4.400 casos confirmados y 2.325 muertos a 17 de agosto. Además, ha sostenido que "en Alto Uele, la epidemia se declaró con retraso por la tardanza en recibir los resultados de laboratorio".

"En lugares como Pawa, la letalidad se dispara por encima del 82 por ciento" y "en Isiro o Wamba, los centros de salud se ven desbordados por un goteo incesante de enfermos que llegan, sobre todo, de las canteras mineras informales como el PK 51 o Niana", ha continuado, para agregar que "llegan sin recursos, exhaustos, y quedan totalmente a cargo de familias de acogida que ya viven en una precariedad absoluta".

Este brote, cuyo responsable es el virus de Bundibugyo, para el que no existe vacuna aprobada ni tratamiento específico, ni terapia antiviral, solo puede atenderse mediante aislamiento estricto, rehidratación y cuidados paliativos o de soporte. Aunque el riesgo global se mantiene bajo, este "es una emergencia regional feroz, altamente letal y con un riesgo enorme de propagación transfronteriza hacia Uganda, Sudán del Sur o la República Centroafricana", ha explicado.

DESCONFIANZA DE LA POBLACIÓN

"Cuando una comunidad entera comprende que el ingreso en un centro sanitario no garantiza una cura farmacológica, nace la desconfianza", ha proseguido, al tiempo que ha declarado que "muchos prefieren recurrir a brebajes y decocciones tradicionales". "El resultado es trágico: decenas de personas mueren en sus propias casas, ocultas por el miedo o el estigma, convertidas en focos invisibles de contagio", lamenta.

Ante ello, Medicusmundi tiene en marcha proyectos con monitores agrícolas (MONAGRI) -asistentes de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Uélé- y redes de estudiantes y agentes comunitarios (RECO). Además, en Alto Uele, acompaña a más de 2.500 hogares campesinos y apoya a estudiantes vulnerables en proyectos de soberanía alimentaria.

Por último, ha ahondado en la ayuda internacional, aspecto sobre el que ha indicado que "los pocos socios internacionales que han llegado a Alto Uele buscan al mismo tiempo establecerse y apoyar la respuesta", mientras que la ONG a la que representa tiene "la ventaja de conocer y vertebrar el sistema de salud local desde la base".