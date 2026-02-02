Médicos rehabilitadores advierten que su especialidad es "la gran olvidada" de los tratamientos del cáncer

Archivo - Mujer con cáncer. - MARVINH/ ISTOCK - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) ha advertido, en el marco del Día Mundial Contra el Cáncer, que su especialidad es "la gran olvidada" de los tratamientos del cáncer en el Sistema Nacional de Salud (SNS), a pesar de que la rehabilitación tiene un papel clave antes, durante y después de empezar radioterapia, quimioterapia o de una cirugía.

"La rehabilitación debería formar siempre parte del tratamiento oncológico, para todo tipo de cáncer y para todas las etapas de la enfermedad y del tratamiento. Tiene una dosis y una frecuencia específica, pero que el paciente tiene que poner en práctica", ha señalado la médica rehabilitadora y secretaria de la SERMEF, Astrid Teixeira Taborda.

Según las últimas revisiones bibliográficas, los pacientes que se pueden considerar físicamente activos y/o que han sido sometidos a programas de prehabilitación quirúrgica presentan una mejora significativa, responden mejor a los tratamientos oncológicos, tienen menos complicaciones quirúrgicas y pasan menor tiempo ingresados.

"Muchos pacientes se enfrentan a secuelas como fatiga, dolor, disminución de la movilidad por debilidad o cicatrices que limitan la función, así como problemas neurológicos que afectan a la movilidad y el equilibrio, interfiriendo en su vida diaria y en la de sus familiares", ha explicado.

Aquí es donde los médicos rehabilitadores pueden intervenir, trabajando en prevención para minimizar complicaciones y diseñando programas personalizados que abordan necesidades específicas de cada paciente. "Desde el manejo del dolor hasta la mejora de la movilidad, la rehabilitación es un aliado indispensable para una recuperación integral y temprana", ha resaltado.

Aunque en la actualidad se están creando Unidades de Rehabilitación Oncológica en los hospitales de España, Teixeira ha lamentado que "queda un camino largo por recorrer" para solventar el déficit existente, también en la formación de médicos, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales.

¿CÓMO ES LA REHABILITACIÓN DEL CÁNCER?

Astrid Teixeira ha explicado que los programas de rehabilitación los coordina un médico rehabilitador, al que acompañan fisioterapeutas, logopedas y terapeutas ocupacionales, siempre de la mano del resto de especialidades como Oncología, Oncología radioterápica, Geriatría, Endocrinología, Hematología, Urología, Ginecología o Cirugía general, entre otras.

Estos programas trabajan en la creación de un plan integral personalizado, que valora el diagnóstico oncológico, la zona afectada, el tratamiento a recibir, su dosis y duración; sin olvidar la situación funcional previa al diagnóstico y las preferencias del paciente. Para ello, se establecen siempre objetivos a corto y a largo plazo que favorezcan la adherencia y estén dirigidos a mantener y restablecer el bienestar físico y emocional, permitiendo una mejora en la calidad de vida y una recuperación más rápida, minimizando al máximo las posibles secuelas.

Estos programas pueden incluir técnicas de terapia manual para disminuir el dolor muscular y osteoarticular; planes de ejercicios terapéuticos para mejorar la resistencia cardiopulmonar, reducir la fatiga y aumentar la fuerza y la movilidad; ejercicios de respiración y de relajación para ayudar a disminuir el estrés y enfrentar la ansiedad; así como el ajuste de medicación analgésica o valorar la necesidad de infiltraciones o bloqueos nerviosos que alivien el dolor.

"La función del médico rehabilitador es identificar las limitaciones y debilidades de los pacientes, prevenir futuras lesiones, restaurar y apoyar durante todo el proceso del cáncer y paliar las posibles secuelas, ofreciendo herramientas que faciliten y mejoren su calidad de vida", ha resumido.