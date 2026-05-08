Los médicos piden "tranquilidad y confianza" a la población por el brote de hantavirus

El presidente de la Organización Médica Colegial de España (OMC), Tomás Cobo. - OMC

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Organización Médica Colegial de España (OMC), Tomás Cobo, ha pedido "tranquilidad y confianza" a la población con el brote de hantavirus asociado al crucero 'MV Hondius', insistiendo en que el escenario no es comparable al de la pandemia de Covid-19 porque existen protocolos internacionales, sistemas de vigilancia preparados y profesionales con experiencia.

Asimismo, ha detallado que el conocimiento científico disponible permite comprender adecuadamente los mecanismos de transmisión, los periodos de incubación y las medidas de control necesarias para limitar riesgos y proteger a la población.

Cobo ha puesto en valor la capacidad de España para hacer frente a la situación a través de "un sistema sanitario sólido", "profesionales altamente cualificados y estructuras capaces de responder ante enfermedades infecciosas complejas". Por ello, ha señalado que "la preocupación es legítima; el alarmismo, no".

En este contexto, ha exigido "responsabilidad institucional, coordinación, unidad y confianza en la evidencia científica", aseverando que las crisis de salud pública "no pueden convertirse en espacios de confrontación política ni de mensajes contradictorios que aumenten la inquietud social".

En su lugar, ha precisado que la población necesita "información clara, proporcional y basada en criterios médicos y científicos", de forma que ha insistido en evitar "debates estériles que llevan a alarmismos innecesarios".

Cobo ha recordado que una crisis sanitaria puede derivar rápidamente en una crisis de comunicación y de confianza pública. Para prevenirlo, ha instado a administraciones, responsables políticos, profesionales sanitarios y medios de comunicación a trabajar desde la coordinación, el rigor informativo y la responsabilidad institucional.

Así, ha defendido que la "mejor respuesta" ante cualquier alerta sanitaria debe basarse en "ciencia, transparencia, prudencia y cooperación" y, al hilo, ha subrayado que la confianza de la población se protege con "información veraz, coherente y basada en el conocimiento científico". "Politizar la salud pública solo debilita la confianza de los ciudadanos y dificulta el trabajo de quienes están llamados a protegerla", ha insistido.

"Hoy más que nunca debemos actuar con sentido común, apoyar a nuestros profesionales sanitarios y reforzar la confianza en las instituciones y en la evidencia científica. Esa es la mejor garantía de tranquilidad para la sociedad", ha remachado.