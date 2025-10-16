Los médicos piden "homogeneizar y armonizar" programas de cribado comunes para toda España

El presidente de OMC, Tomás Cobo, durante el 'Foro Profesiones Sanitarias: La profesión médica en España', en el Hotel Hesperia Madrid , a 16 de octubre de 2025, en Madrid (España). El encuentro ha sido organizado por Europa Press, Hospiten, la Organizaci - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Tomás Cobo, considera que es "absolutamente" necesario "homogeneizar y armonizar" programas de cribado comunes para toda España, especialmente en cáncer de mama, colon y cérvix, tras conocerse que cada los plazos de notificación y realización varían según comunidad.

"Con el modelo de cogobernanza que tenemos, con 17 servicios autonómicos de salud, lo que deberíamos de hacer efectivamente, sobre todo en estos cribados tan importantes, y, en este caso, el de cáncer de mama, es homogeneizar y armonizar los protocolos", ha señalado en el 'Foro Profesiones Sanitarias: La profesión médica en España', organizado por Europa Press y Hospiten.

Preguntado por la objeción de conciencia en la interrupción voluntaria del embarazo, ha recordado que la Administración tiene derecho a tener un registro de objetores para "gestionar de la mejor manera posible los recursos con los que cuenta".

"Vuelvo un poco a lo mismo es un tema de gestión sanitaria, y la administración tiene que elaborar los mejores recursos que tengan, en este caso humanos, para desarrollar un acto médico que tiene contemplado en su cartera de servicios", ha añadido, convencido de que este registro será confidencial.

"La profesión médica tenemos un derecho fundamental a la objeción de conciencia. Y esos derechos se tienen que respetar el uno y el otro en beneficio de la sociedad", ha concluido.