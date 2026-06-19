Médicos y pacientes suman fuerzas hacia un plan de acción proactivo contra las enfermedades respiratorias crónicas

Archivo - Cumbre del Foro Europeo para la Investigación y la Educación en Alergias y Enfermedades Respiratorias. - EUFOREA - Archivo

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 25 sociedades médicas y asociaciones de pacientes internacionales, junto a la Organización Mundial de la Salud (OMS), han sumado fuerzas en el Foro Europeo para la Investigación y la Educación en Alergias y Enfermedades Respiratorias (EUFOREA, por sus siglas en inglés) para avanzar hacia un plan de acción proactivo contra las enfermedades respiratorias crónicas.

Las entidades reunidas este viernes en una cumbre en Londres (Reino Unido) han coincidido en que el sistema de salud tiene un modo de actuar "excesivamente reactivo" frente al asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la rinitis alérgica y la rinosinusitis crónica, que se han convertido en una epidemia que afecta a más de mil millones de personas en todo el mundo.

En esta línea, la OMS define a las enfermedades respiratorias crónicas como una de las cuatro principales causas de muerte, junto con las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la diabetes.

El encuentro, organizado por EUFOREA, ha puesto el foco en una agenda de prevención "única y compartida" con acciones a corto y largo plazo que permitan transformar la práctica clínica habitual, con especial énfasis en la prevención, que profesionales y pacientes consideran una "gran oportunidad" para reducir el sufrimiento y construir economías más resilientes y saludables.

De este modo, las entidades han insistido en que la prevención debe abarcar la detección temprana y la gestión proactiva; aumentar la inversión en herramientas innovadoras como la salud digital y la inteligencia artificial para lograr la remisión; y estrategias para garantizar un acceso equitativo a una atención de alta calidad.

"Un error común es pensar que la prevención solo consiste en evitar que la enfermedad se desarrolle", han apuntado para detallar que la prevención también debe ofrecer una atención individual óptima a los pacientes, tratando de detener la progresión de la enfermedad, algo "fundamental" para "mitigar su impacto".

UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

"El cambio de una atención reactiva a una proactiva requiere valentía y decisiones conscientes por parte de los reguladores, las aseguradoras y los profesionales sanitarios. Obtener el diagnóstico y el tratamiento correctos en el momento oportuno debe ser una responsabilidad compartida, no solo de los pacientes y los profesionales sanitarios. Si se toman las decisiones correctas, la próxima década podría abrir una nueva era en materia de salud", ha destacado el responsable de incidencia política de EUFOREA, Xander Bertels.

Los pacientes, como Poppy Valentine, de 34 años, han puesto en valor la importancia de la prevención, el diagnóstico precoz y el acceso a un tratamiento adecuado. "Pasé una década viviendo con asma no controlada antes de finalmente conocer y tener acceso a un tratamiento que lo cambió todo para mí. Recuperé mi vida, y cada paciente, cada persona, merece esa oportunidad", ha explicado.

Asimismo, la cumbre de Londres ha constatado que muchos pacientes esperan años para recibir un diagnóstico y un plan de tratamiento que realmente funcione. La médica de Familia jubilada Catherine Shire, paciente de rinosinusitis crónica con pólipos nasales y asma grave, ha señalado, en este sentido, la importancia de la derivación de las personas con síntomas respiratorios recurrentes a un especialista, así como la necesidad de que se ofrezca una atención multidisciplinar.

EUFOREA ha avanzado que organizará una segunda cumbre el próximo año en Boston (Estados Unidos) para analizar los cambios en la práctica.