Médicos oftalmólogos recuerdan que son los "únicos capacitados" para tratar las enfermedades de los ojos

Publicado 10/02/2020 10:46:01 CET

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Oftalmología ha aclarado que los médicos oftalmólogos, también conocidos como oculistas, son los "únicos capacitados" para diagnosticar y tratar las enfermedades de los ojos, ya que a diferencia de los ópticos-optometristas sí que han estudiado la carrera de Medicina y están especializados.

Los expertos explican las diferencias entre los términos de médico oftalmólogo, oculista y óptico-optometrista, que suelen ser fuente de confusión en el ámbito del cuidado visual. En primer lugar, recuerdan que los óptico-optometristas no son médicos, y en segundo lugar, definen oculista como sinónimo de médico oftalmólogo, ya que ambos se refieren a médicos especializados en ojos.

La diferencia en la formación, aseguran, viene marcado por "el rango de la práctica". En este sentido, un óptico-optometrista recibe cuatro años de formación profesional, mientras un médico oftalmólogo (oculista) recibe por lo menos once años de formación, de los cuales seis años se destinan a la universidad y cuatro años a la especialidad de MIR en un hospital, después de aprobar un examen de medicina que suele ocupar un año más.

El óptico-optometrista obtiene un grado que le autoriza a practicar la óptica-optometría, pero no la medicina. Por un lado, la óptica se encarga de diseñar, comprobar y ajustar gafas y monturas, lentes de contacto y otros dispositivos para corregir la vista, así como dispensarlos. Por otro, la optometría se dedica al examen de la visión para detectar posibles anomalías visuales.

"Los ópticos-optometristas no son ni pueden ser los garantes de atención primaria al no ser médicos", declaran desde la Sociedad Española de Oftalmología. Por esta razón, han defendido que los óptico-optometristas "no pueden ni diagnosticar ni tratar enfermedaes oculares".

El médico oftalmólogo dispone de una función más amplia que abarca todo lo referente a la salud y al cuidado visual y ocular. Se trata de un médico especializado en el diagnóstico, el tratamiento y la cirugía de enfermedades oculares y los trastornos visuales.

Asimismo, durante la formación los óptico-optometristas tienen un contacto "limitado" con pacientes con trastornos oculares o problemas de salud visual, mientras los médicos oculistas reciben una "educación médica completa seguida de una amplia capacitación clínica y quirúrgica en oftalmología", según afirman los especialistas.

Los expertos oftalmólogos insisten en que la formación didáctica en temas médicos, farmacéuticos y oculares no hace médicos a los óptico-optometristas, frente a las horas que dedican los médicos oftalmólogos a la atención y al tratamiento de los pacientes con enfermedades oculares.

Por todas estas razones, los especialistas concluyen que el médico-oftalmólogo es el "único capacitado" para tratar y diagnosticar las enfermedades de los ojos.