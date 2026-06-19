Médicos del NYU Langone Health realizan el primer trasplante de pulmón entre dos personas con VIH del mundo

Archivo - Equipo de neurocirujanas que opera cirugía de tumor cerebral en quirófano de hospital - ISTOCK - Archivo

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer trasplante de pulmón entre dos personas con VIH del mundo se ha realizado en NYU Langone Health (Estados Unidos) Esta intervención quirúrgica ofrece nuevas esperanzas a los pacientes seropositivos que necesitan trasplantes de pulmón, ya que abre un grupo de donantes potenciales que antes no eran elegibles.

"Este es un momento crucial para la comunidad seropositiva y representa un verdadero avance en la creación de equidad en el trasplante de órganos", ha señalado la doctora Sapna Mehta, directora clínica del Instituto de Trasplantes NYU Langone y coautora del protocolo de investigación, aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, que hizo posible este complejo procedimiento.

"Si bien estos trasplantes aún solo se permiten bajo ciertos protocolos de investigación, esto marca una ampliación de las opciones para las personas que necesitan un órgano que les salve la vida".

Aproximadamente 1,2 millones de personas en Estados Unidos viven con el VIH. Gracias a los avances en las terapias antirretrovirales (TAR), las personas con VIH pueden vivir vidas largas y saludables. La mayoría de las personas que reciben TAR no pueden transmitir el virus y tienen una esperanza de vida casi normal.

El caso se centra en Bertrand Nelson, de 56 años, quien tiene VIH desde hace casi 26 años. En el año 2000, le diagnosticaron VIH y sarcoidosis, una enfermedad que puede afectar los pulmones y extenderse al hígado. La enfermedad aún no se había propagado fuera de sus pulmones y, poco después del diagnóstico, sus médicos le comunicaron que estaba en remisión.

En 2021, contrajo la enfermedad del legionario y estuvo hospitalizado durante semanas con neumonía grave. La enfermedad reactivó su sarcoidosis, que afectó su hígado. Su estado empeoró en 2024 (necesitaba cada vez más oxígeno para respirar) y su médico lo derivó al Instituto de Trasplantes NYU Langone para que lo evaluaran para trasplantes de pulmón e hígado. Ya se había iniciado un protocolo de investigación para trasplante de pulmón en el marco de la Ley de Equidad en la Política de Órganos para el VIH de 2013 (Ley HOPE), y en 2025 fue evaluado para un trasplante dual de órganos bajo la Ley HOPE.

"Si bien ya se han realizado trasplantes de corazones y órganos abdominales del programa HOPE, esto no se había hecho en trasplantes de pulmón. Se necesita un tipo especial de paciente para estar dispuesto a someterse a algo que no se ha hecho antes", aclara el doctor Mark A. Sonnick, neumólogo especialista en trasplantes del Instituto de Trasplantes NYU Langone y coautor del protocolo de investigación junto con la doctora Mehta.

EL PACIENTE TAMBIÉN RECIBIÓ UN NUEVO HÍGADO

El Instituto de Trasplantes NYU Langone es uno de los pocos centros de trasplante en Estados Unidos equipado y aprobado, bajo un protocolo de investigación, para realizar trasplantes de pulmón HOPE.

Nelson recibió el primero del mundo el 21 de marzo de 2026, realizado por la doctora Stephanie H. Chang, directora quirúrgica de trasplante de pulmón en NYU Langone. Ese mismo día, recibió un nuevo hígado, trasplantado por el doctor Karim J. Halazun, director quirúrgico de trasplante de hígado en NYU Langone.

Nelson ya no necesita oxígeno por primera vez en cuatro años y está recuperando su forma física tras años de movilidad reducida.