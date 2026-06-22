Médicos del Mundo alerta de una "crisis sanitaria de grandes proporciones" en Gaza, Cisjordania y Líbano

Los palestinos desplazados viven en condiciones precarias junto a montones de basura acumulada en el campo de refugiados de Bureij. - Ramzi Abu Amer/Jna Press / Zuma Press / Europa Pre

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director de Salud y Movilización Social de Médicos del Mundo, Ricardo Angora, ha alertado de que la población de Gaza, Cisjordania y Líbano está sufriendo una "crisis sanitaria de grandes proporciones", como consecuencia de la ofensiva israelí, que está provocando una situación de inseguridad alimentaria, hídrica y mala salubridad, además de la destrucción de hospitales y ataques contra sanitarios.

Así lo ha aseverado en el encuentro virtual 'Profesionales de la salud en Gaza: vivir, resistir y cuidar', que han organizado este lunes la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), la Federación de Enfermería Comunitaria y de Atención Primaria (FAECAP), Médicos del Mundo y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS).

Angora ha detallado que la ofensiva ha producido, solo en Gaza, más de 73.000 muertes y 173.000 heridos; en Cisjordania, 1.170 víctimas y 12.600 heridos, y en Líbano, más de 4.000 víctimas. Tras el alto el fuego acordado en octubre para Gaza, ha precisado que se han registrado 350 ataques, que han causado 1.039 muertos y 2.800 heridos. "No ha habido realmente un alto el fuego", ha denunciado.

Asimismo, se ha referido al "patrón de destrucción masiva de estructuras civiles", que ha arrasado viviendas y zonas residenciales en Gaza. Esto ha conllevado que más de un millón de personas se vieran obligadas a desplazarse y vivir en campamentos, "sin apenas servicios básicos, con falta de agua potable, sin prácticamente saneamiento, con un gran hacinamiento de personas, con una alimentación muy elemental", según ha explicado.

Otro de los problemas a los que se ha referido es la falta de energía, lo que hace que no se puedan conservar alimentos y que no haya calefacción, agua caliente ni gas para cocinar. "La situación de vida es muy precaria y sobrevivir en estas condiciones tan duras tiene también un gran impacto en la salud de las personas", ha advertido.

ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, DISENTERÍA

El representante de Médicos del Mundo ha comentado que la inseguridad hídrica provoca que haya enfermedades transmisibles, sobre todo gastrointestinales, disenterías, enfermedades dermatológicas y dermatitis, fundamentalmente transmitidas por el agua contaminada.

Además, ha puesto el foco en la inseguridad alimentaria, señalando que "el 87 por ciento de las tierras de cultivo de Gaza están parcialmente destruidas" y que, en la actualidad, la fuente de alimento de dos tercios de los hogares la proporcionan las agencias humanitarias de Naciones Unidas.

"Si bien la mayoría de las personas habitantes de Gaza en este momento tienen acceso a dos comidas al día, hay que decir que un cinco por ciento ha pasado algún día en el último mes que no ha ingerido alimento en todo el día y que entre el 17 y el 20 por ciento solo come un plato", ha añadido para aseverar que esto provoca desnutrición aguda grave, una situación que sufren alrededor de 31.000 niños menores de cinco años en Gaza.

En paralelo, ha destacado que, en los campos de desplazados, se están produciendo casos de sarampión como resultado de la baja tasa de vacunación, así como casos de meningitis, más de 100.000 casos de dermatitis, 15.000 de varicela, más de 150.000 de sarna y otros 150.000 de ictericia.

Angora ha detallado el impacto en los servicios de salud, que sufren la falta de electricidad, de combustible, de agua potable y de medicamentos, provocando un "deterioro" de los servicios, que se encuentran en situación "crítica". "Lo que tenemos que tener en cuenta es que a 10 o 15 kilómetros hay material suficiente, hay medicamentos, hay alimentos suficientes, que están detenidos en camiones de transporte y que no se les permite la entrada o esta es a cuenta gotas", ha censurado.

En esta línea, ha apuntado que, en Gaza, desde el 7 de octubre de 2023, se han registrado 968 ataques a instalaciones sanitarias, y tras el alto el fuego, en torno a 100 ataques. "Se puede decir que un tercio de los puntos de atención sanitaria, solo un tercio están operativos, que solo la mitad de los centros de atención primaria funcionan y que solo la mitad de los hospitales y clínicas funcionan", ha precisado.

A su vez, ha indicado que, en Gaza ha habido más de 1.000 sanitarios fallecidos como consecuencia de los ataques, y en torno a 2.000 heridos. En Cisjordania, se contabilizan 31 muertos y 168 heridos, y en Líbano, más de 130 sanitarios fallecidos.

"COLAPSO" EN LOS HOSPITALES

El anestesista Refaat Alethamna, que trabajaba en Gaza hasta que comenzó la tregua del pasado octubre, cuando se desplazó a España, ha relatado que la situación sanitaria que vive la zona es de "colapso", ya que hay "mucha demanda". "Si yo atendía a 100 pacientes en una emergencia, ahora se atiende a 1.000 y eso es agotador. Diariamente, se triplica o cuadruplica el número de pacientes que tienes que atender, sin descanso", ha explicado.

Asimismo, ha puesto el foco en las carencias de equipamiento y medicación, que lleva a que muchos pacientes tengan que conseguir fármacos comprándolos a un "precio alto".

Alethamna ha señalado que uno de los problemas principales para los sanitarios de Gaza es que no les pagan el sueldo completo, una situación que llevan arrastrando desde una década antes de que empezara la última ofensiva de Israel en 2023. Según ha comentado, a él le deben unos 100.000 dólares (unos 87.500 euros) y, durante la ofensiva, recibía como máximo 100 dólares mensuales (unos 88 euros).

"Lamentablemente, a mí me llaman muchos compañeros médicos y enfermeros que buscan la forma de salir porque ya han perdido muchos años de su vida sin poder establecer un futuro", ha referido.

IMPACTO EN SALUD MENTAL

El psiquiatra Yamil Mahmoud ha puesto el foco en su intervención en el impacto de la ofensiva en la salud mental de la población, que se ve afectada por la falta de vivienda, de salud, de educación. Por la "falta de todo", según ha resumido el profesor universitario.

En este contexto, ha instado a prestar especial atención a los niños para que puedan dormir, que no tengan miedo a su muerte o a la de alguna persona de su entorno, y que puedan ir al colegio con tranquilidad. "Eso necesita una cosa, hacer desaparecer la ocupación", ha subrayado Mahmoud para reclamar un trabajo conjunto de presión a los gobiernos de Occidente que apremie a los israelíes.

Las entidades que han organizado este 'webinar' han publicado un manifiesto en el que exigen un "alto el fuego real" y, tras ello, iniciar la reconstrucción de la zona con la creación de un "fondo especial". Además, reclaman que se garantice el acceso humanitario "sin obstáculos" por parte de las organizaciones y la evacuación de los pacientes que precisan tratamiento urgente.