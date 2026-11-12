Los médicos internistas piden tener en cuenta los problemas de salud mental en los pacientes con diabetes

Archivo - Imagen de recurso de una persona con diabetes. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / NOPPAWAN LAISUAN

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) ha reclamado una atención integral a las personas con diabetes que tenga en cuenta también su salud mental y alerta de que problemas como la depresión, la ansiedad y el malestar emocional son frecuentes, pueden pasar desapercibidos en el seguimiento clínico y afectar tanto a la calidad de vida como al control de la enfermedad.

"Los problemas de salud mental son una comorbilidad de la diabetes que se tiene poco en cuenta. Debemos incorporar la posibilidad de que haya problemas de salud mental a la valoración clínica habitual en las personas con diabetes. Es importante reconocerlos, evaluar su alcance, ofrecer apoyo y establecer una derivación a los profesionales de salud mental cuando pueda aportar un beneficio al paciente", ha afirmado Pedro Pablo Casado, jefe de Medicina Interna del Hospital Universitario Ruber Juan Bravo y miembro del Grupo de Trabajo de Diabetes, Obesidad y Nutrición de SEMI.

Por ello, con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra este 14 de noviembre, la SEMI ha instado a tomar conciencia de los problemas de salud mental en los pacientes con diabetes. Además, la organización celebrará la ponencia 'Diabetes mellitus y enfermedad mental' durante su próximo congreso nacional en Murcia.

En este contexto, la SEMI señala que la dimensión psicológica constituye un componente esencial de la atención a las personas con diabetes, según recoge la American Diabetes Association (ADA) en sus 'Standards of Care in Diabetes | ADA Clinical Guidelines', de 2026.

El documento señala que los síntomas depresivos afectan aproximadamente a una de cada cuatro personas con diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2 y que el malestar emocional específicamente asociado a la enfermedad (diabetes distress) supera el 60 por ciento en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2.

Por ello, la ADA recomienda evaluar al menos una vez al año los síntomas de depresión, ansiedad y malestar emocional, así como repetir esta valoración cuando no se alcanzan los objetivos terapéuticos, aparecen complicaciones o se producen cambios relevantes en el tratamiento.

Los médicos internistas subrayan que la diabetes y la salud mental mantienen una relación estrecha y bidireccional que no siempre recibe la atención necesaria en la práctica asistencial y plantea un reto para los profesionales sanitarios.

Por un lado, los problemas de salud mental pueden dificultar el manejo de la diabetes, afectar a la adherencia terapéutica y el autocuidado. Por otro, convivir a diario con una enfermedad crónica que exige una vigilancia constante puede repercutir en el bienestar emocional y aparición de síntomas psicológicos. En este contexto, destaca el diabetes distress o malestar emocional asociado a la diabetes, que no debe confundirse con la depresión o la ansiedad.

En cuanto a los tratamientos para la diabetes, no se ha observado que los fármacos antidiabéticos tengan un impacto negativo directo sobre la salud mental. No obstante, algunos efectos secundarios, como las hipoglucemias, sí que pueden generar ansiedad y repercutir en el bienestar emocional de los pacientes.

Asimismo, los fármacos incretínicos, aunque actúan sobre el sistema nervioso central, tampoco han mostrado un impacto negativo en la salud mental. En cambio, determinados psicofármacos utilizados para tratar trastornos mentales pueden aumentar el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2, especialmente los antipsicóticos de segunda generación o atípicos.

EL PAPEL DEL INTERNISTA: DETECTAR, VALORAR Y ACOMPAÑAR

La SEMI destaca que el médico internista ocupa una posición especialmente relevante en la identificación de los problemas de salud mental de las personas con diabetes, gracias a su visión global del paciente y al seguimiento de la enfermedad, especialmente cuando existen otras patologías asociadas o múltiples factores de riesgo.

En esta línea, la SEMI subraya que su papel debe comprender la toma de conciencia sobre la frecuencia de esta comorbilidad y la incorporación de la dimensión psicológica a la valoración clínica habitual de las personas con diabetes para contribuir a la detección precoz de los problemas de salud mental en estos pacientes.

Para ello, afirma que es importante prestar especial atención a posibles síntomas de depresión o ansiedad, al malestar emocional relacionado con la enfermedad, a las dificultades para seguir el tratamiento y a los cambios en el control metabólico. Una vez identificado el problema, el internista debe evaluar su alcance, ofrecer apoyo y tratamiento y valorar la derivación a Psiquiatría o Psicología Clínica cuando considere que puede aportar un beneficio al paciente, pues no todos la precisan.

"El reto no consiste únicamente en mejorar el control glucémico, sino en atender a la persona con diabetes en todas sus dimensiones. La salud mental debe formar parte de esta valoración integral, al mismo nivel que otros aspectos clínicos que condicionan la evolución de la enfermedad y la calidad de vida", ha finalizado Casado.