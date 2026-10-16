Médicos intensivistas recuerdan que saber RCP "marca la diferencia" al aumentar las opciones de supervivencia

Archivo - Masaje cardíaco o RCP. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / ALESSANDRO MELIS

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director gerente del Plan Nacional de Reanimación Cardiopulmonar de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (RCP-SEMICYUC), Jose Moya, ha destacado la importancia de que todas las personas sepan realizar una RCP porque "marca la diferencia" al aumentar las opciones de supervivencia ante una parada cardiorrespiratoria.

Con motivo del Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar, el Plan Nacional de RCP de la SEMICYUC ha impulsado una campaña de sensibilización para animar a adultos y niños a aprender RCP. Una serie de carteles en hospitales y centros de formación explican sus beneficios e incluyen un código QR para descargarse una miniguía para el aprendizaje básico de la cadena de supervivencia.

"Saber RCP sí marca la diferencia porque convierte a cualquier ciudadano en el primer eslabón de la cadena de supervivencia. Y ese primer eslabón, muchas veces, es el que cambia el desenlace", ha subrayado Moya, quien ha apuntado que los primeros minutos tras una parada cardíaca "son decisivos y marcan el pronóstico".

Como ha señalado, muchas veces es un familiar, un compañero de trabajo, un profesor o alguien que pasa por allí la primera persona que atiende una parada cardíaca. Por ello, es clave aprender a reconocer la situación y saber actuar.

"Llamar al 112, iniciar compresiones torácicas y usar un desfibrilador si está disponible son gestos sencillos que pueden mantener con vida a una persona hasta que llegue la ayuda profesional", ha detallado. Moya ha afirmado que realizar una RCP "no debe dar miedo" y tampoco se trata de hacer algo "perfecto", sino de actuar de la mejor forma posible hasta que lleguen los profesionales.

"Lo peor ante una parada cardíaca es no hacer absolutamente nada", ha aseverado. En este sentido, ha instado a "enseñar, difundir y normalizar la RCP desde todos los ámbitos", tanto en colegios como en empresas, asociaciones, familias e instituciones.