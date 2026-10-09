Médicos intensivistas recuerdan la importancia de la vacunación frente a la gripe tanto a sanitarios como a la población

Archivo - Un hombre se vacuna durante la campaña de vacunación contra la gripe, en un centro de salud, a 14 de octubre de 2024, en Madrid (España). El pasado 7 de octubre de 2024 se inició en la Comunidad de Madrid la campaña de vacunación de gripe y covi - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) ha hecho un llamamiento a los profesionales sanitarios y a la población general para que se vacunen frente a la gripe ante el inicio de una nueva temporada, al recordar que esta infección puede provocar complicaciones graves, especialmente en personas mayores, pacientes con enfermedades crónicas, embarazadas y otros colectivos vulnerables.

La sociedad cha señalado que la gripe puede evolucionar hacia una neumonía grave, una insuficiencia respiratoria o una descompensación de enfermedades previas que, en algunos casos, requiera el ingreso en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Asimismo, ha destacado que la infección puede favorecer la descompensación de patologías crónicas y se ha relacionado con un aumento de determinados acontecimientos cardiovasculares, como el infarto agudo de miocardio o el ictus, semanas después de haberla contraído.

La SEMICYUC ha subrayado que, aunque ninguna vacuna evita todas las infecciones y su efectividad puede variar entre temporadas, la vacunación disminuye el riesgo de enfermedad grave y puede reducir la necesidad de hospitalización, ingreso en la UCI y soporte respiratorio. Por ello, ha defendido que su beneficio no debe valorarse únicamente por su capacidad para prevenir el contagio, sino también por su contribución a mejorar la evolución de la enfermedad y reducir sus complicaciones.

En el caso de los profesionales sanitarios que atienden a pacientes críticos, la vacunación también contribuye a proteger su propia salud y forma parte de las medidas destinadas a disminuir el riesgo de transmisión de la gripe en el entorno sanitario, con el objetivo de proteger a los pacientes, sus familias y sus compañeros. La sociedad científica considera que vacunarse constituye una expresión de compromiso con la seguridad del paciente y la calidad asistencial.

Por último, la SEMICYUC ha animado a todas las personas para las que las autoridades sanitarias recomiendan la vacunación a recibirla cada temporada y ha recordado que la prevención de la gripe requiere la participación de todos, especialmente para proteger a las personas más vulnerables.