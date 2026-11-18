Archivo - Imagen de recurso de una mujer tomando una pastilla. - FIZKES - Archivo

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) ha señalado que, aunque España ha reducido el consumo de antibióticos en los últimos años, uno de los principales retos sigue siendo mejorar la calidad de su prescripción en el ámbito comunitario, especialmente en Atención Primaria, mediante la elección del tratamiento, el momento de inicio, la dosis y la duración más adecuados para cada paciente.

En el marco El Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos, semFYC ha subrayado la importancia de evitar su uso en infecciones respiratorias víricas autolimitadas y en determinadas infecciones bacterianas leves que no se benefician específicamente de la antibioterapia, como algunas otitis medias, sinusitis, faringitis y bronquitis.

"Atención Primaria concentra una gran proporción de la prescripción ambulatoria, y las infecciones respiratorias son el principal foco de uso inapropiado. Alrededor del 80 por ciento son de origen vírico y, por tanto, no se benefician del antibiótico. Pero incluso en muchas ocasiones en los que la etiología bacteriana está presente, como con la otitis media, la sinusitis o la faringitis, el antibiótico tampoco es necesario pues el benéfico que aporta es muy limitado", ha señalado José María Molero, miembro del Grupo de trabajo de enfermedades infecciosas de semFYC.

En este contexto, los médicos de familia han recordado que las infecciones causadas por bacterias resistentes a los antibióticos provocan en la UE/EEE más de 35.000 muertes al año en Europa y ocasionan más de 1,1 millones de años de vida perdidos por muerte prematura o vividos con enfermedad y discapacidad

Para los expertos, la clave está en elegir el antibiótico correcto que realmente necesita cada paciente, el de menor espectro de acción, que incluya al germen bacteriano más probable y prescribirlo en el momento correcto, con la dosis y la duración adecuadas.

Esto implica que, cuando el médico toma la decisión de prescribir un antibiótico, debe evitar el uso de antibióticos de amplio espectro, de mayor impacto sobre la flora (principalmente, la microbiota intestinal y respiratoria) y las resistencias, como la amoxicilina-ácido clavulánico, las cefalosporinas, las quinolonas o los macrólidos, como primera elección, cuando una penicilina de espectro más estrecho es suficiente o cuando no está indicado ningún antibiótico.

También subrayan que es importante acortar al máximo su duración o suspenderlos cuando la situación clínica lo permita. En la actualidad, en la mayoría de las infecciones que requieren antibioterapia abordadas por los médicos fuera del hospital, es suficiente con una pauta de corta duración, de no más de 5 a 7 días.

PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO

Según explica la sociedad, en la práctica clínica, uno de los retos es distinguir el origen es vírico o bacteriano de un proceso - los síntomas y signos de las infecciones pueden ser similares- lo que genera incertidumbre diagnóstica y dificulta la decisión sobre la necesidad de prescribir antibióticos.

En este contexto, semFYC destaca que las pruebas de diagnóstico rápido en el punto de atención clínica permiten obtener resultados en pocos minutos, durante la propia consulta. "Estas herramientas no sustituyen la valoración clínica, sino que la complementan y ayudan al médico a tomar decisiones más precisas, teniendo en cuenta los síntomas, los hallazgos de la exploración, la evolución de la enfermedad y los factores de riesgo del paciente", detalla la sociedad.

"Estas pruebas ya forman parte de la actividad asistencial de numerosos centros de salud en España, pero su disponibilidad sigue siendo desigual y todavía estamos lejos de garantizar un acceso homogéneo en todo el territorio", ha indicado Molero.

PRESCRIPCIÓN DIFERIDA DE ANTIBIÓTICOS

Otra de las estrategias que defiende la semFYC para mejorar el uso de los antibióticos es impulsar la prescripción diferida, que consiste en emitir una receta, pero recomendar al paciente que no inicie el tratamiento inmediatamente, sino que observe la evolución de los síntomas durante un periodo determinado, generalmente de 24 a 72 horas. El antibiótico solo debe utilizarse si se cumplen las condiciones de empeoramiento o ausencia de mejoría previamente establecidas por el médico.

Para aplicarla correctamente, los expertos subrayan que es fundamental proporcionar instrucciones claras, tanto verbales como escritas, sobre cuándo iniciar el tratamiento, qué síntomas deben motivar una nueva valoración médica y cómo contactar con el centro sanitario.

Recientemente, la AEMPS, en el marco del PRAN, ha constituido un grupo de trabajo con las comunidades autónomas para impulsar su implantación homogénea en el Sistema Nacional de Salud. "La prescripción diferida es una estrategia eficaz y segura cuando existe incertidumbre sobre la necesidad de antibióticos, el paciente está clínicamente estable, presenta bajo riesgo de complicaciones y puede comprender las instrucciones y acceder a una nueva valoración si fuera necesario", explica Molero.