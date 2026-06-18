Médicos de familia instan a consultar ante cambios en la orina que pueden alertar de cáncer renal

Archivo - Análisis de orina mediante tiras reactivas. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / LOTHAR DRECHSEL

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), a través de su Grupo de Trabajo de Nefrourología, ha instado a la población a observar la orina y, ante la presencia de cambios persistentes, repetidos o sin causa evidente, acudir a consulta, ya que pueden ser señales de alarma de cáncer renal o de otros problemas renales o urológicos.

"Observar la orina no debe generar miedo, sino conciencia. Ante la duda, consulte", ha aseverado el responsable del Grupo de Trabajo de Nefrourología de SEMG, Pedro García, quien ha querido tranquilizar a la población puntualizando que "la mayoría" de los síntomas "no se deberán a un cáncer", pero que tienen que ser evaluados.

Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Riñón, desde la SEMG han explicado que esta enfermedad puede permanecer silenciosa durante sus fases iniciales y que sus síntomas poco específicos dificultan su sospecha temprana. De hecho, una parte importante de los tumores renales se detecta de forma incidental, al realizar una ecografía, un TAC u otra prueba de imagen solicitada por motivos diferentes.

Además, a diferencia de otros tumores, no existen programas de cribado poblacional dirigidos a la detección precoz del cáncer renal en personas sin síntomas, por lo que han subrayado que la educación sanitaria y la consulta precoz ante señales de alarma adquieren una especial relevancia.

Así, han insistido en la importancia de mirar la orina y observar su color, la posible presencia de sangre, la aparición de espuma abundante, las molestias al orinar o las alteraciones mantenidas en la frecuencia miccional, lo que puede ayudar a detectar problemas urológicos o renales que requieren valoración médica.

Entre los signos que no deben ser ignorados destaca la presencia de sangre, conocida como hematuria, que debe ser siempre motivo de consulta, aunque aparezca una sola vez y no se acompañe de dolor. Esta puede manifestarse como una coloración rosada, rojiza, marrón o similar al color cola, aunque en ocasiones puede no ser visible a simple vista y detectarse únicamente en un análisis de orina.

Otros síntomas persistentes, como dolor en el costado o en la zona lumbar, pérdida de peso no justificada, cansancio mantenido, fiebre sin causa aparente o la aparición de una masa abdominal, también deben ser consultados.

EL PAPEL DE LA MEDICINA DE FAMILIA

El médico de familia ocupa una posición estratégica en la consulta de este tipo de signos. Su cercanía, accesibilidad y conocimiento longitudinal del paciente le permiten valorar los síntomas en su contexto, identificar factores de riesgo, solicitar las pruebas iniciales necesarias y coordinar, cuando proceda, la derivación a Urología, Nefrología u Oncología.

"Su médico de familia puede ayudarle a interpretar los síntomas, iniciar el estudio adecuado y acompañarle desde el primer momento", ha resaltado Pedro García, poniendo en valor el papel de la Atención Primaria (AP) como puerta de entrada al sistema sanitario.

Desde la SEMG han resaltado que la detección temprana es clave para facilitar un abordaje más eficaz y, en determinados casos, permitir tratamientos menos agresivos y con mejores perspectivas de control de la enfermedad. Por ello, han señalado que se debe reforzar la educación sanitaria de la población, evitando tanto la alarma innecesaria como la banalización de síntomas relevantes.