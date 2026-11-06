Médicos de familia defienden un abordaje multidisciplinar del dolor crónico y no situar los fármacos como primera opción

Archivo - Imagen de recurso de una mujer con dolor crónico. - FIZKES/ ISTOCK - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) ha defendido que el tratamiento farmacológico no debe ser la primera opción ante el dolor crónico cuando no existen lesiones activas de origen tumoral, infeccioso o inflamatorio, y ha apostado por un abordaje biopsicosocial y multidisciplinar que combine ejercicio terapéutico, educación en dolor y apoyo psicológico.

Durante el XLVI Congreso de la semFYC, los profesionales de Medicina Familiar y Comunitaria han analizado el modelo asistencial actual que, según señalan, sigue centrado, en buena medida, en tratar la zona afectada y aliviar el síntoma, mientras que aspectos como la recuperación de la funcionalidad, el ejercicio terapéutico y el apoyo psicológico no siempre están integrados en la atención habitual.

La coordinadora del grupo de trabajo de Seguridad del Paciente de semFYC, Lourdes Luzón, ha defendido la necesidad de adecuar las estrategias asistenciales para avanzar hacia una atención más segura, equitativa y adaptada a las necesidades de cada persona.

Entre los principales cambios se encuentra el cambio de paradigma en el abordaje del dolor crónico desde el punto de vista epistémico que llevaría consecuentemente a modificar los objetivos terapéuticos. De esta forma, apunta, el abordaje del dolor crónico debe ir más allá del alivio del síntoma y centrarse en recuperar la funcionalidad y la autonomía del paciente de una forma más integral y menos iatrogénica.

En una línea similar, María Muñoa, coordinadora del Grupo de Trabajo de Abordaje del Dolor Crónico se ha mostrado tajante al señalar que "en los casos de dolor crónico sin lesiones activas de origen tumoral, infeccioso o inflamatorio, entre otros, el tratamiento farmacológico no debería constituir el punto de partida".

En relación con el uso de opioides, María Eloísa Rogero, del Grupo de Trabajo de Utilización de Fármacos de semFYC, advierte de que "los opioides no han demostrado una efectividad suficiente para justificar su uso generalizado en este contexto" y recuerda los riesgos asociados a su utilización, como la dependencia, la tolerancia y el aumento de la mortalidad.

Según los expertos, cuando estos medicamentos ya están prescritos, es necesario revisar su indicación y valorar una posible deprescripción progresiva, planificada y supervisada, ofreciendo información y apoyo al paciente durante todo el proceso. Otros fármacos, cuando estén indicados, deben utilizarse como tratamiento de apoyo y no como punto de partida ni como eje principal del abordaje del dolor.

Las desigualdades sociales y de género también se reflejan en el abordaje clínico del dolor crónico. Las mujeres presentan una prevalencia del 30,5 por ciento en España, frente al 21,2 por ciento de los hombres, según el Barómetro de Dolor Crónico de 2022. Además, distintos estudios apuntan a diferencias en la adecuación de los tratamientos incluso ante cuadros de dolor con características similares.

"No se trata únicamente de que determinados colectivos tengan una mayor prevalencia de dolor crónico, sino de que también pueden recibir una atención menos adecuada, con mayor exposición a tratamientos farmacológicos, dosis más elevadas y menor acceso a abordajes interdisciplinares", señala Muñoa.

Estas diferencias se observan también en el acceso a pruebas diagnósticas y en las opciones terapéuticas disponibles, y afectan especialmente a mujeres, población migrante y personas con menor nivel socioeconómico.

"Necesitamos una oferta de servicios más equitativa, accesible y coordinada, así como formar a los profesionales para identificar y reducir los riesgos de género, origen y clase social que puedan condicionar la atención y tratamiento del dolor", ha finalizado María Varela, coordinadora del Grupo de Trabajo de Cuidados Paliativos de semFYC.