Médicos de AP propone circuitos de derivación a las unidades de Cardio-oncología ante problemas de cardiotoxicidad

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MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) plantea que todas las altas desde los servicios de Oncología incorporen un Plan de Seguimiento Individualizado (PSI), compartido con el paciente y su médico de Familia, y establecer circuitos de derivación a las unidades de Cardio-oncología con respuesta en menos de 48 horas para los pacientes de alto o muy alto riesgo por problemas de cardiotoxicidad.

Los avances en el diagnóstico y tratamiento del cáncer han permitido aumentar significativamente la supervivencia, pero también han puesto de manifiesto las complicaciones cardiovasculares asociadas a determinados tratamientos oncológicos, que pueden aparecer durante la terapia o incluso décadas después de haberla finalizado.

El aumento de la supervivencia exige prestar especial atención a las secuelas a largo plazo. La insuficiencia cardiaca, las arritmias, la hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica y los problemas tromboembólicos figuran entre las posibles complicaciones de determinados tratamientos contra el cáncer. Algunas pueden desarrollarse de forma silenciosa y manifestarse 5, 10 o incluso 20 años después, cuando el paciente ya ha finalizado su seguimiento oncológico habitual.

El posicionamiento, publicado en la revista científica 'Medicina de Familia-SEMERGEN', reúne a especialistas de Medicina Familiar y Comunitaria, Cardiología, Oncología Médica, Hematología, Oncología Radioterápica, Anestesiología y Enfermería. Su presentación se ha enmarcado en el 48º Congreso Nacional de SEMERGEN, durante la mesa 'Pacientes supervivientes al cáncer y cronicidad cardiovascular: el nuevo reto del médico de Familia'.

"Tanto la práctica de ejercicio físico como el abandono del hábito tabáquico tienen cada vez más peso en la prevención cardiovascular. En los pacientes con cardiotoxicidad, el ejercicio puede contribuir además a reducir el riesgo cardiovascular", señala la doctora Teresa López, de la Unidad de Cardio-Oncología del Hospital Universitario La Paz de Madrid.

Asimismo, ha insistido en la necesidad de reforzar la colaboración entre los distintos niveles asistenciales. "El manejo de estos pacientes requiere trabajo en equipo y coordinación con Atención Primaria. Este documento de consenso de SEMERGEN también sirve para dar pasos adelante en el abordaje de estos pacientes, que ya están presentes en nuestras consultas", ha añadido.

"Cuando el paciente deja de estar bajo el seguimiento estrecho de los servicios especializados, el médico de Familia se encuentra en una posición clave para identificar de forma precoz las posibles complicaciones que pueden aparecer a lo largo del tiempo", explica el doctor Juan Pedro Justel, miembros del Grupo de Trabajo de Enfermedades Cardiovasculares de SEMERGEN.

Según ha señalado esta necesidad resulta especialmente relevante en los supervivientes de cáncer infantil, que pueden presentar complicaciones cardiovasculares a edades más tempranas de lo habitual. Como ha explicado, "el superviviente de cáncer infantil es un buen ejemplo de la importancia de esta vigilancia, ya que puede presentar un riesgo cardiovascular adelantado respecto a personas de su misma edad. Por ello, desde Atención Primaria debemos identificar a los pacientes con mayor riesgo y trabajar en la detección precoz de posibles toxicidades tardías, así como en el control de factores de riesgo como la hipertensión o la diabetes".

Por otro lado, el documento señala que la atención de pacientes oncológicos complejos puede necesitar consultas de entre 15 y 20 minutos, aproximadamente un 50 por ciento más de tiempo que una consulta habitual, y propone habilitar agendas específicas o consultas dobles para facilitar su seguimiento.

Asimismo, defiende reforzar la formación de los médicos de Familia en cardio-oncología, mejorar el acceso a pruebas diagnósticas y avanzar en la integración de las historias clínicas electrónicas para compartir información entre Atención Primaria y los servicios hospitalarios. El posicionamiento también pone de relieve la importancia de atender las necesidades físicas y emocionales de los supervivientes, incorporando recomendaciones sobre ejercicio físico, alimentación saludable, abandono del tabaco y apoyo psicológico.

Con este documento, SEMERGEN concluye que "reivindica el papel de la Atención Primaria en el seguimiento integral de las personas que han superado un cáncer, con el objetivo de prevenir complicaciones, garantizar la continuidad de los cuidados y conseguir que los avances en supervivencia se traduzcan también en una mejor calidad de vida".