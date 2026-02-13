Médicos de AP piden fomentar el uso del preservativo como "herramienta esencial" para frenar el aumento de ITS

Archivo - Preservativo. - VITHAS LAS PALMAS - Archivo

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Trabajo de Sexología de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) ha llamado a fomentar el uso del preservativo, especialmente entre adolescentes y adultos jóvenes, como "herramienta esencial" para frenar el aumento de infecciones de transmisión sexual (ITS).

Con motivo del Día Mundial del Condón, la sociedad médica ha subrayado que este es una "medida preventiva eficaz, accesible y coste-efectiva", pero tiene un bajo uso. Solo el 56 por ciento de los hombres de entre 15 y 49 años afirmaron haber utilizado preservativo con parejas no regulares en 2023, muy por debajo del objetivo del 80 por ciento establecido por el Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA).

La situación en España es "igualmente alarmante", según apunta un análisis de tendencias entre 1999 y 2020, en el que se precisa que el uso es incluso peor, con independencia del tipo de práctica sexual, tipo de relación o consumo de sustancias. Las mujeres informan de un menor uso que los hombres.

Mientras, los médicos de Atención Primaria (AP) han advertido de que está aumentando el número de casos de ITS en todo el mundo. En 2019, se registraron 769,85 millones de casos nuevos de ITS curables, entre las que se encuentran la sífilis, clamidia, gonorrea, tricomoniasis y herpes genital, con una tasa de incidencia estandarizada por edad de 9.535,71 por 100.000 personas al año.

Entre 2010 y 2019, las tasas de incidencia estandarizadas por edad aumentaron anualmente para sífilis (1,70%), clamidia (0,29%), tricomoniasis (0,27%) y herpes genital (0,40%). América Latina tropical mostró el mayor incremento en la tasa de sífilis, con un cambio porcentual anual estimado de 5,72.

En este contexto, la evidencia científica demuestra que el uso correcto y consistente del preservativo masculino de látex reduce el riesgo de transmisión de ITS, incluido el VIH, en una proporción de entre el 90 y 95 por ciento. También protege frente a otras ITS, como la gonorrea, clamidia, tricomoniasis, hepatitis B, herpes genital, virus del papiloma humano y sífilis, cuando es utilizado de manera adecuada y constante en cada relación sexual.

SEMERGEN ha destacado que los programas de promoción del condón, sobre todo aquellos dirigidos a adolescentes y adultos jóvenes, son efectivos para modificar actitudes y aumentar su uso. En concreto, han apuntado la eficacia de las actuaciones que aumentan la autoeficacia para el uso del condón y enseñan dónde obtenerlos, cómo negociar su uso con la pareja e incluyen entrenamiento en habilidades de comunicación sobre sexo seguro proporcionando información sobre ITS comunes y su transmisión en múltiples plataformas.

De este modo, la sociedad ha abogado por desarrollar campañas de educación y promoción del uso del condón, especialmente entre adolescentes y adultos jóvenes; mejorar su acceso gratuitos o de bajo coste en escuelas, clínicas y comunidades; implementar programas de educación sexual integral basados en evidencia y abordar las barreras estructurales, sociales y psicológicas que limitan el uso consistente del preservativo, además de incrementar la inversión en programas de prevención de ITS.

Por último, el Grupo de Trabajo de Sexología ha hecho un llamamiento a administraciones sanitarias, profesionales y comunidad educativa para situar de nuevo la prevención de las ITS en el centro de las políticas de salud pública.